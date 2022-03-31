快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

大陸高鐵開到一半「列車長確診」 所有接觸人員集中隔離

中央社 / 上海31日電
由成都東站至上海虹橋站的列車G2190次，列車長被檢出核酸陽性。圖／取自中宏網新聞
由成都東站至上海虹橋站的列車G2190次，列車長被檢出核酸陽性。圖／取自中宏網新聞

中國一輛高鐵行經湖南婁底市時，因列車長被通報檢出COVID-19陽性，這輛列車立即中斷行程，相關人員被管控。

央視新聞App（應用程式）今天報導，30日下午4時，湖南婁底市疫情防控指揮部接到鐵路部門通報，由成都東站至上海虹橋站的列車G2190次，列車長被檢出COVID-19病毒核酸陽性。鐵路部門要求該列車立即中斷行程，停靠婁底南站，及時對相關人員進行管控。

報導說，經會診，這名列車長被確定為COVID-19確診病例（輕型）。

目前，該車次所有密接人員已閉環轉運至集中隔離點進行集中隔離醫學觀察。鐵路部門已對該車全列車廂、婁底南站轉運及進站通道等重點區域進行終末消毒，後續將為滯留旅客辦理改簽或退票手續。

中國當前疫情蔓延，各地嚴格執行中央堅持的「動態清零」政策，對病毒盡力封堵。

新冠肺炎

延伸閱讀

上海明天換浦西封城 地鐵等公共交通全面停運四天

貴州首條 貴陽環線鐵路全線通車

中老貨運班列 陝西首趟開行

暫停通行不到一週 芬蘭恢復對俄羅斯鐵路交通

相關新聞

大陸高鐵開到一半「列車長確診」 所有接觸人員集中隔離

中國一輛高鐵行經湖南婁底市時，因列車長被通報檢出COVID-19陽性，這輛列車立即中斷行程，相關人員被管控

長春、上海搶菜亂象 疫下「最後100米」配送成考驗

中國大陸疫情從3月起逐步上升，東北吉林省是最早爆發大規模擴散的省份，省會長春、與吉林兩大城市每天都有數百例確診，長春被宣布封控，居民與各行業工人都不能任意出入，造成「買菜難」窘況，長春市防疫部門為此公開道歉；而近日也被宣布浦東、浦西輸流封城的上海，也同樣遭遇「買菜難」困境。

香港封區強檢令加辣 違者最高罰6387美元、囚半年

香港新冠陽性個案持續下降，30日新增6981人確診，港府仍決定延長強制檢查等多項規例超過半年，及加重違反強檢令的處罰包括...

方艙醫院無藥、廁所無水 上海居民批市府防控不力

上海防疫進入「全域靜態管理」封控期，但市民的抱怨並未因此趨於靜止，網絡上仍可見不少民怨視頻或文圖。美媒報導稱，有市民批評...

上海挺新冠疫苗進口 對mRNA疫苗亮綠燈？

中國疫情持續升溫，重災區上海市29日發布公文稱「支持新冠病毒疫苗進口」；德國之聲報導指出，文件出台後，外界揣測中國疫苗政...

疫情導致上海港陷入半癱瘓 李克強：經濟下滑壓力加大

上海28日開始實行「封半城」的防疫措施，據大陸《財新網》報導，全球最大貨櫃港—上海港已陷入半癱瘓狀態，部分海運企業開始「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。