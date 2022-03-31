大陸高鐵開到一半「列車長確診」 所有接觸人員集中隔離
中國一輛高鐵行經湖南婁底市時，因列車長被通報檢出COVID-19陽性，這輛列車立即中斷行程，相關人員被管控。
央視新聞App（應用程式）今天報導，30日下午4時，湖南婁底市疫情防控指揮部接到鐵路部門通報，由成都東站至上海虹橋站的列車G2190次，列車長被檢出COVID-19病毒核酸陽性。鐵路部門要求該列車立即中斷行程，停靠婁底南站，及時對相關人員進行管控。
報導說，經會診，這名列車長被確定為COVID-19確診病例（輕型）。
目前，該車次所有密接人員已閉環轉運至集中隔離點進行集中隔離醫學觀察。鐵路部門已對該車全列車廂、婁底南站轉運及進站通道等重點區域進行終末消毒，後續將為滯留旅客辦理改簽或退票手續。
中國當前疫情蔓延，各地嚴格執行中央堅持的「動態清零」政策，對病毒盡力封堵。
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