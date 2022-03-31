上海3月新增2萬確診 民眾超市恐慌採購

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】面對變種病毒Omicron，中國面臨的挑戰恐比過去還要大！據外媒31日報導，上海本月已新增2萬名確診案例，比從疫情爆發之初到今年2月底累積的案例數還要多。在東西區相繼封城下，上海的超市也出現恐慌採購潮。民眾受訪時感嘆，整天都在篩檢與採買的混亂中度過。

吉林、上海疫情失控

根據《英國廣播公司》31日報導，除了吉林以外，中國大城上海的疫情也出現告急，隨著浦東、浦西2大區相繼封城，超市出現大量採買人潮，民眾戴著口罩、推著手推車排隊購買封城所需的日常物資。原本中國官方還希望能部分封城，讓上海得維持金融運作，但在疫情不斷擴大下，還是採取全面封城。

《新華社》在上海駐點的記者董雪提到，30日下午她所在的社區在3個多小時中，完成了3千人的PCR檢測。由於封城的關係，社區內的超市在民眾全數採買完後也宣告停業，而浦東的確診數與無症狀感染者還在增加。

肉類供應吃緊

另外，社區住戶也向農企、合作社採買蔬果，以確保蔬菜來源無虞，不過肉類供給就會比較吃緊。新華社上也以大量報導，宣稱上海的金融基礎設施平穩運行、醫療物資緊急處置能力達每天1000噸，並以照片展現最大隔離集中點與因應防疫的不同生活模式。

不過接受《英廣》採訪的匿名觀眾表示，有鄰居因為封城失去工作，還有長時間隔離造成情緒憂鬱，「每天都在採檢、線上購物的混亂中度過」，有民眾甚至訂鬧鐘，每天早上6點起床搶網購物資。有浦西地區的民眾無奈直言：「我們都在空等，卻沒有人給我們一個答案。」

清零政策大挑戰

依據《約翰霍普金斯大學》統計，中國本月已新增超過90萬確診，比疫情爆發至2月底的確診數還要高2倍，共有136萬人確診、1.2萬人死亡。《英廣》坦言，這對中國堅持清零的防疫政策造成巨大的挑戰。

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