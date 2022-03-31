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上海明天換浦西封城 地鐵等公共交通全面停運四天

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海以黃浦江為界，於28日開始實施的「封半城」防疫措施，明日起將輪到浦西進行為期四天的封控。圖為橫跨黃浦江的南浦大橋，30日橋上幾乎已無車輛通行。法新社
上海以黃浦江為界，於28日開始實施的「封半城」防疫措施，明日起將輪到浦西進行為期四天的封控。圖為橫跨黃浦江的南浦大橋，30日橋上幾乎已無車輛通行。法新社

上海以黃浦江為界，於28日開始實施的「封半城」防疫措施，明日將輪到浦西進行為期四天的封控。4月1日3時至4月5日3時，作為上海政經中心的浦西，地鐵、公車、計程車等公共交通運輸將全面暫停。

根據上海市政府日前發布的通知，上海以黃浦江為界，將分區分批實施核酸篩查。28日5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封；4月1日3時起，改為對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

在31日上午舉行的記者會中，上海市交通委副主任劉斌表示，4月1日3時至4月5日3時，浦西範圍內所有軌道交通站點均封站停運；浦東、浦南地區（黃浦江以東以南地區）部分線路和站點將繼續維持封站停運，具體停運站點範圍後續將及時對外公告；浦東區域其他軌道交通線路將恢復運營。

在公交方面，浦西封控區域內的所有公車線路（機場線另行安排）停駛；過境浦西封控區域的公車線路繞行；開往浦西封控區域內的公車線路縮線運行。這段期間，計程車、網約車也禁止在浦西封控區域行駛及營業。

從虹橋機場往浦東機場登機的乘客，這段期間則需憑當日機票或當日到達鐵路車票，並持48以內小時核酸陰性證明。

劉斌也再次提醒上海市民，封控期間，封控區域內的市民應盡量做到「足不出戶，非必要不上路」。

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