公衛專家建議上海抗疫走新路 輕症居家隔離更佳

中國當前將所有COVID-19感染者都送至隔離點收治。美國公衛專家張作風建議，上海對輕症者應以居家隔離取代集中隔離，並建議開放「復必泰」（輝瑞/BNT）疫苗給老人及兒童接種。

微信公眾號「知識分子」29日刊發加州大學洛杉磯分校公共衛生學院流行病學系主任張作風的文章。他針對COVID-19的Omicron變種病毒高傳染性及上海是人口集中大都市的特點，認為上海對疫情防控可考慮新的思路和方法。

張作風說，如果社區感染不能查清，疫情會捲土重來，此起彼伏。所以，只有建立有效的群體免疫屏障，才能有效下降病毒的危害。所謂「揚湯止沸，不如去薪」，核酸檢測和封區隔離可切斷可能的傳染源，但使用針對病毒的疫苗，才是「去薪」的最強手段。

他說，中國老年人的接種率偏低，可能是因為滅活疫苗在中國進行三期臨床試驗中，有些沒有包括老年人或只有少數老人樣本。所以把三期臨床試驗的結果應用於老人時，有很多禁忌症，導致一些有慢性疾病們老人不能及時接種。

他呼籲快速批准上海復星醫藥已經訂購的1億份的復必泰（輝瑞/BNT）信使核糖核酸（mRNA）疫苗用於保護老年人和兒童。

他說，為了避免醫療系統崩潰，建議密切接觸者、無症狀和輕型病人應該都採取居家隔離，而不是集中隔離。中重型病人應該住院隔離治療。

張作風指出，方艙醫院的床位是開放式的，而且病床間距離小，如果方艙用於隔離密切接觸者，這些人當中或許會有陽性病人，那就有可能造成方艙內疫情爆發。如果方艙用於隔離無症狀或輕型病人，也有可能導致病人被不同突變的新冠病毒多重感染，成為病毒進一步突變的溫床。

但是居家隔離必須要符合條件。他建議，訂出標準居家自我隔離方案，在各個社區建立供氧中心，對缺氧的病人能夠及時供氧。

張作風認為，居家隔離是可大量減少、且不至於引起交互傳染的集中隔離方式，從群眾平安健康和社會經濟發展的角度都是可取的。

當前中國多地都對區域內居民採取全員核酸檢測，上海也不例外。張作風說，全人群採樣檢測，可能對潛伏期短、傳染性強的Omicron BA.2變種病毒效果不會太好，還有可能引起人群交互感染。建議採用自我採樣來檢驗。

此外，他也建議用輝瑞口服有效藥物來加強對病人的早期治療，以降低COVID-19的病死率和死亡率。

他認為，藉由上述建議措施，上海可以成功地把COVID-19大流行轉化為地方病，有效保護人群健康，也為全國其他城市開創新的防疫模式。