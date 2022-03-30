激進防疫害命 上海7旬患者洗腎受阻55小時死亡

基於COVID-19清零方針，中國激進防疫亂象叢生。上海市一名77歲慢性病患者由於醫院互踢皮球、未能按時洗腎，55小時滯留醫院期間身亡，家屬在社群平台上發出痛訴文，直指要討回一個公道。

7旬老翁沈瑞根是近期上海市防控措施下第2個求醫受阻導致的悲劇案例。上海市官方目前未對這個案例有所回應。

家屬在微博發文痛訴，沈瑞根家住浦東新區北蔡鎮，由於糖尿病、腎衰竭正在洗腎治療中，每天需要服用藥物續命，由於浦東新區疫情封控管理處置不當，使一個尚能自主行動的老人家在55個小時內慘死。

家屬陳述事情發生經過。沈瑞根26日在復旦大學附屬浦東醫院，由於疫情封控，只能由83歲老伴陪同，下午4時先做了兩次核酸檢測呈現陽性，下午10時被送入急診大廳發燒門診隔離區，陪同者則因為採陰被要求返家，獨留沈瑞根1人，期間隨身藥物用完。

隔天、27日接獲浦東醫院告知，不接受陽性病人洗腎，於是沈瑞根由新區疾控中心安排轉院，卻因為救護車調度超出負荷，遲未被安排上。28日上午8時左右，沈瑞根終於被安排入住上海君愛康復醫院進行隔離，在院期間卻沒有醫護人員問診、照顧。

28日下午4時許接獲通知，陽性病人可以轉到周浦醫院洗腎，但周浦醫院人實在太多，不允許病人再過去，沈瑞根這時已經4天未洗腎。當晚9時左右，同房病友指出沈瑞根有嘔吐昏迷情況，已送去周浦醫院急診。

29日上午9時，家屬致電周浦醫院急診才得知，沈瑞根因長期未洗腎造成心肌衰竭，已於28日下午9時52分死亡。

家屬悲訴，老父親死亡消息還不敢告訴家中83歲老母親，她仍獨自一人接受封控篩查，期望社會和媒體可以幫忙還原真相，討回一個公道。

控訴文章在微博轉傳，網友紛紛回應「上海到底還有多少沈瑞根」、「又一起由於過度防疫導致的命案」、「這次真的對我的城市極其失望，爛透了」。

對於上海市防疫策略有評論寫著，「上海現在就是一群疲憊不堪的醫護把一堆瀕臨死亡的病人擋在醫院外，守著一病房生龍活虎的無症狀感染者刷手機」。

沈瑞根是近期上海市防控措施下第2個求醫受阻案例。23日1名女護士周盛妮在家哮喘發作，用藥後無法緩解；家屬緊急送醫，上海市東方醫院南院急診部由於疫情防控暫時關閉，後又緊急轉送仁濟醫院東院救治，同日下午11時許搶救無效逝世。