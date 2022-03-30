香港陷新冠危機 反加強中國控制力

中國幫助香港防疫，讓兩國界線愈來愈模糊！針對國內新冠疫情急速升溫，香港當局祭出緊急法案，讓中國可以派遣醫療人員協助救護、支援工人興建隔離措施。但學者指出，新冠肺炎提供了中國正當理由進出，使兩國交流更加密切，恐加速香港被同化的速度，「一國兩制」的協議漸成虛設條款。

中國協助香港防疫

《衛報》報導，香港2月初新冠疫情爆發，確診人數直線上升，曾一日就爆出6萬名確診個案，迫使當局於2月下旬宣布啟動緊急法案，讓中國政府能協助該國「全速開展重點防疫措施」。

根據緊急法律規定，中國醫療人員無需進行香港當地的醫療執照考試與註冊程序，就能提供救護服務。香港當局表示，目前為了工作方便，已從英文改成中文來記錄患者的資料。

香港特首林鄭月娥上週也宣布，將分發由中國捐贈的快篩試劑、口罩與該國研發的「蓮花清瘟」。香港製藥委員會雖然已經核准該藥物的使用，但新加坡與美國的衛生單位都指出，廣告宣稱「蓮花清瘟」具備的醫療功效，並沒有科學根據。

中國與香港是目前少數仍堅持動態清零的國家，中國已為香港的輕症與無症狀患者建造了五個隔離設施。過去香港基礎設施總吸引多家國際建商投入，在投標場上競爭高達數十億元美金的合約，但目前香港已將工程設施都託付給中國國有企業「中國建築工程」公司了。

兩國界線模糊

中國1997年與英國達成協議，讓香港以「一國兩制」的方式回歸中國。一國兩制的規定讓香港50年來保持著自主的地位，搖身一變成為全球商業投身亞洲的首選地。但隨著香港通過《國安法》，許多獨立媒體、大學和民間團體都因此成為政府當局的圍剿對象，使得該國境內僅存挺中的單一聲音。

多倫多大學政治學教授妮特表示，「北京當局過去就一直試著將香港打造為屬於中國的城市，而新冠疫情危機更成為他們加速進度的正當理由。」

目前，香港又將迎接一批中醫師加入新冠疫情的醫療團隊，並開放更多中國工人來建造隔離設施。加州大學歐文分校歷史學教授杰瓦瑟斯特羅姆說，中國對香港的同化愈來愈明目張膽，而香港當局親近中方的防疫方式也意味著，「一國兩制」的概念已逐漸消散，成為徒留歷史的蒼白。

【更多精采內容，詳見 】