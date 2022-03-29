中國第2批中醫專家赴港支援抗疫

在香港當局的請求下，北京今天派遣第2批中醫專家赴港支援抗疫，香港行政長官林鄭月娥期望他們可以協助治療確診長者，利用中藥減少重症及死亡個案。

香港自1月初爆發第5波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，染疫人數已超過百萬人，另有超過7300名確診者死亡，其中主要是長者。

在港府請求下，北京全面協助香港抗疫，包括興建方艙醫院、提供各種資源及派遣醫護人員來港，當中包括中醫專家。

北京派遣的首批中醫專家早前已抵港，正在機場附近的亞洲博覽館臨時隔離和治療中心幫忙，這裡接收的主要是輕症者。

今天抵港的第2批中國大陸中醫專家由國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林率領，7人早上經深圳灣口岸入境。

林鄭月娥率同食物及衛生局長陳肇始等人迎接團隊。

林鄭月娥接受本地媒體訪問時說，專家組會直接參與治療，期望他們可以就老人院的防感染和治療方面提出意見。

第5波疫情持續，林鄭月娥早前指出，希望運用中醫藥能為抗疫開闢一條新路。

仝小林說，專家組在港的行程包括到方艙醫院、安老院及社區進行了解，再根據香港實際情況，與港府、香港中西醫業界討論及制定符合香港的防治方案。

他表示，香港長者染疫人數較多、病症較重，死亡率較高，中醫在這方面的調理有特長，不單是抗擊病毒及治療，也會就長者過去的基礎性疾病作出調理。

另據無線電視台引述仝小林意見表示，早前武漢爆發疫情初期，他們曾參與前線抗疫工作，武漢當時有564名患者接受中醫藥治療，無一人轉為重症。即使Omicron傳播力強，中藥也能針對上呼吸道感染的症狀進行治療。

他指出，與前幾波疫情相比，Omicron的上呼吸道感染比較明顯，比如咳嗽、咽乾、咽痛，這屬於風寒化熱，一般來說，一或兩服藥就能夠取得很好的效果，使熱迅速地退下來，咳嗽、咳痰明顯減輕。

他說，中藥平均3天能有效改善發燒、乏力、咳嗽等臨床症狀；針對咽喉疼痛、發熱等，可使用蓮花清瘟膠囊、金花清感顆粒，食慾不振、腹瀉等可用藿香正氣丸。

他強調，中醫藥能全程參與新冠病毒預防、治療和康復過程，減低重症和死亡率。

另外，本地爆發第5波疫情後，有愈來愈多的港人信奉中藥對治療新冠病毒有效，市場上蓮花清瘟膠囊一盒難求。