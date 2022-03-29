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上海女割雙眼皮後遭封區 求助醫生「我寄刀片鑷子給你自己拆？」

香港01 / 撰文： 梁子傑
上海女割雙眼皮後被封街區內，醫生在術後第9天帶工具隔欄拆線。 圖截自／西部决策
上海女割雙眼皮後被封街區內，醫生在術後第9天帶工具隔欄拆線。 圖截自／西部决策

據《西部决策網》報道，上周六（26日）上海一女子割完雙眼皮後因疫情防控被封在小區內，女子眼看過了拆線日心急如焚，醫生在術後第9天終於到她的街區大門前，自帶工具完成了拆線。

據報導，昨日（27日），一則聊天記錄在網路流傳，聊天記錄顯示上海一名女生由於街區封閉管理，無法前往醫院完成雙眼皮手術拆線。

給女子做割雙眼皮手術的周醫生表示，如果不及時拆線，可能會導致線長進肉裏，自己本想寄工具過去讓她找人幫忙，沒能成功後只能自己過去在小區門口隔著柵欄幫女子拆線。

報導指，正常情況下，割雙眼皮拆線的時候會有疼痛感，但是都在可承受的範圍內，不用過於緊張。割雙眼皮手術後，要在5至7天的時間內進行拆線處置，具體的拆線時間要看醫生。在拆線處置的時候，拆線醫生要將縫線拎起，剪斷之後揪出皮膚，這樣就完成一根縫線的拆線動作。

而在將縫線拎起時，會刺激刀口產生疼痛。這種疼痛，在沒有做手術之前，相對會敏感。由於需要進行切開的雙眼皮手術，局部的疼痛感覺會有減退。所以拆線時的疼痛相應也會減退很多。

網民表示：

「全國人民都知道她的雙眼皮是割的了。」

「憑甚麼應該去看醫生不讓去？在深圳憑有效的就醫預約記錄就可以去看醫生，當然核酸得24小時隱性。不要簡單的一刀切，是懶政。」

「這種新聞有甚麼可笑的，正常就醫不被允許，這是懶政，一刀切，上一秒衛健委還說醫院不得任何理由拒絕患者就醫，下一秒患者連小區大門都出不去，看來不一定是醫院拒絕你就醫，很有可能就是你家物業你所在社區不給你就醫。」

聊天記錄在網路流傳。（微博@何時渣浪完蛋）
聊天記錄在網路流傳。（微博@何時渣浪完蛋）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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