中國防疫亂象：檢測點跳感謝舞 割雙眼皮拆線難

中國持續COVID-19清零方針，激進防疫也衍生亂象，除了恐慌性搶糧、醫院拒診病患外，現在還有為博網路流量在核酸檢測站點向防疫人員「獻舞」、割雙眼皮女子被要求自拆傷口縫線等情形。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零方針下，中國官方動輒封閉區域全員篩查，動員大量防疫人力，其中也有不少志願者加入；身穿白色醫療防護衣的第一線人員被中國民眾稱為「大白」。

中國本土疫情多點發生，防疫人員工作壓力再加大，近期衍生成一波感謝「大白」風潮。家長讓小孩在核酸檢測點防疫人員面前唱歌跳舞，表達感恩心意，家長則是在旁側錄，準備上傳網路分享。這股風氣也蔓延到大人間，有大學生、青年也起而效仿，甚至開始有組織性動員。

獻舞慰勞防疫人員舉動惹來大量批評。有人批評家長為了博取網路流量，讓小孩在防疫人員面前唱歌跳舞，防疫人員也只能停下手邊工作看著，場面就是一個詞「尷尬」，意圖是表達謝意，實際上卻耽誤了寶貴時間。有評論直指，「核酸檢測隨測隨走是對防疫人員最大的支持」。

獻舞表感謝風氣不止，有防疫人員做出了回應。瀟湘晨報28日引述防疫人員微博文章表示，小朋友唱歌、跳舞、送奶茶都見過，感動是感動，麻煩也真的是麻煩。真要體貼防疫工作，好好配合就是最大的幫忙，「坐下、張嘴、戳完、走人」，安全早早戳完比什麼都讓防疫人員開心。

中國官方動輒封控區域，讓有醫療需求患者不知所措。據新浪新聞綜合頻道27日一段影片，一名上海市女子被封在小區內，她在日前才做了割雙眼皮手術，卻過了拆線時限還不能出去，急得跟醫生求救，醫生只好帶著工具前往女子所在小區，隔著柵欄幫拆線，符合「你沒出來、我沒進去」的封控要求。

這起醫療案件當事人周醫師受訪表示，因為小區封鎖，本來要寄刀片、鑷子等工具給這名女子，讓她自己或請小區內他人代拆，但是女子擔心拆壞，只好戴著口罩、拿著工具親自前往，因為術後第9天還不拆線，可能線就要被肉給包進去了。

周醫師說，這樣的條件下很難執行拆線工作，因為鐵柵欄縫隙空間很有限，醫師手在抖，女子頭也在抖。雙方戴好口罩後，還先用酒精噴霧在空氣中撒了一輪才開始拆線。前往封鎖小區替病人拆線，這是個人責任，也在力所能及範圍內。