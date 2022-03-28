香港新增7685例確診 143人死亡

香港今天新增7685名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，另有143人死亡。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，目前確診個案仍多，且相信有不少確診者沒有向政府呈報。如果人潮流動增多，可能會引發新一波疫情。

自1月初起，香港爆發第5波COVID-19疫情，3月初單日確診病例數曾連續數天超過5萬例，最近1週才開始下降。

據報導，隨著確診病例數下降，最近不少香港民眾開始外出購物聚餐，導致人潮流動增加。

COVID-19在港爆發約2年來，累計有超過112萬人確診，超過7300人死亡。