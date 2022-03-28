快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

香港新增7685例確診 143人死亡

中央社 / 香港28日電
圖為大批香港市民在柴灣流動採樣站雨中排隊檢測。（中通社）
圖為大批香港市民在柴灣流動採樣站雨中排隊檢測。（中通社）

香港今天新增7685名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，另有143人死亡。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，目前確診個案仍多，且相信有不少確診者沒有向政府呈報。如果人潮流動增多，可能會引發新一波疫情。

自1月初起，香港爆發第5波COVID-19疫情，3月初單日確診病例數曾連續數天超過5萬例，最近1週才開始下降。

據報導，隨著確診病例數下降，最近不少香港民眾開始外出購物聚餐，導致人潮流動增加。

COVID-19在港爆發約2年來，累計有超過112萬人確診，超過7300人死亡。

新冠肺炎

延伸閱讀

社區感染是存在事實 柯文哲：若像南韓香港就要加嚴管制

香港研究：COVID-19病情嚴重 患乾眼症風險提高

林鄭月娥：合理推算 香港確診應不只100萬人

香港特首林鄭：願助下屆檢討疫情 暗示放棄連任？

相關新聞

林鄭月娥：合理推算 香港確診應不只100萬人

香港的新冠確診個案超過100萬宗，特首林鄭月娥說，相信實際受感染人數多於公布的數字。她又說，日前港大醫學院內科學系臨床教...

大陸掀「為防疫人員跳舞」熱潮 被批搞形式主義

「聽我說謝謝你，因為有你……」近日，多段以此音樂為背景的影片在微博微信引發關注。影片中的畫面有的在學校操場，學生列成一排...

香港新增7685例確診 143人死亡

香港今天新增7685名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，另有143人死亡

上海無症狀感染者破萬 是確診數57倍

上海近一周內報告新增的本土感染者已突破10000例，其中無症狀感染者數量最為突出，達9915例，約為新增確診病例數量的5...

曾解釋為何上海不能封城 專家如今這樣說

上海新冠肺炎疫情升溫，今（28日）起以黃浦江為界分區分批封控，實施核酸篩查，被指變相分區「封城」。值得注意的是，上海防疫...

香港增加遺體儲存空間 將加快辨認個案程序

香港衞生署署長林文健28日表示，現時香港遺體暫放儲存量，由1350個增至超過4600個，衞生署與警方合作，就加快認領遺體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。