香港研究：COVID-19病情嚴重 患乾眼症風險提高

香港中文大學一項研究指出，COVID-19患者病情愈嚴重，罹患乾眼症風險愈高。根據研究，COVID-19康復者中，每5人就有1人出現與乾眼症相關症狀。

香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊今天公布，部分COVID-19患者在康復後數週甚至數月，會持續出現一些身體問題或後遺症，其中每5人就有1人出現與乾眼症相關的症狀，例如視力模糊、眼睛搔癢、疼痛或燒灼感等。

研究指出，COVID-19患者病情愈嚴重，出現乾眼症的風險愈高。

據公布，團隊為228名康復者及109名健康人士進行全面的眼科評估及檢查。康復者是在2020年2月至12月期間確診，並於確診後1至3個月內接受評估及檢查。

研究結果已在國際期刊Clinical and ExperimentalOphthalmology（澳洲及新西蘭皇家眼科醫學院的官方期刊）發表。