聽新聞
test
0:00 / 0:00
上海日增3500病例 李強：封控篩查是防疫關鍵
中國上海市今天起以黃浦江為界，分兩區先後分別封閉管控。市委書記李強昨晚表示，這是上海疫情防控的關鍵之舉。據通報，上海27日新增COVID-19陽性病例3500例，再創新高。
根據微信公眾號「上海發布」，上海市衛健委今天通報，上海27日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例50例，無症狀感染者3450例。新增境外輸入確診病例10例和無症狀感染者4例。
上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組27日決定，從3月28日起，在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查，以黃浦江為界分兩區先後封控至4月5日，封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。
新一輪核酸篩查工作動員會27日晚間舉行，中共上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強在會上強調，新一輪核酸篩查是當前疫情形勢下上海疫情防控工作的關鍵之舉。
他表示，要堅決貫徹中共總書記習近平重要講話和指示批示精神，加強資源力量調集，深入做好群眾工作，形成全民抗疫的強大正能量，為打贏疫情防控這場硬仗奠定堅實基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言