上海日增3500病例 李強：封控篩查是防疫關鍵

中國上海市今天起以黃浦江為界，分兩區先後分別封閉管控。市委書記李強昨晚表示，這是上海疫情防控的關鍵之舉。據通報，上海27日新增COVID-19陽性病例3500例，再創新高。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市衛健委今天通報，上海27日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例50例，無症狀感染者3450例。新增境外輸入確診病例10例和無症狀感染者4例。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組27日決定，從3月28日起，在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查，以黃浦江為界分兩區先後封控至4月5日，封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。

新一輪核酸篩查工作動員會27日晚間舉行，中共上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強在會上強調，新一輪核酸篩查是當前疫情形勢下上海疫情防控工作的關鍵之舉。

他表示，要堅決貫徹中共總書記習近平重要講話和指示批示精神，加強資源力量調集，深入做好群眾工作，形成全民抗疫的強大正能量，為打贏疫情防控這場硬仗奠定堅實基礎。