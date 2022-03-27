港新增8037人確診 連續2天跌破1萬例

香港今天新增8037例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是連續2天跌破1萬例。但過去24小時仍有151名確診者死亡，累計第5波疫情至今已有7039人染疫死亡。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增確診8037例，是連續2天跌破1萬例， 其中3555例是經核酸檢測確診，4482例是快篩呈陽性病例。第5波疫情累計有111.5萬人確診。

歐家榮表示，連續2天確診病例少於1萬例是好現象，但仍然屬相當高的水平，顯示社區有大量傳播鏈，因此目前沒有放寬社交距離措施的條件。

另外，過去24小時續增151名確診者離世，使這波疫情累計7039人染疫死亡，整體死亡率上升至0.63%。其中，沒有接種疫苗的死亡率是已接種疫苗的19倍。