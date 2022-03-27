港新增8037人確診 連續2天跌破1萬例
香港今天新增8037例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是連續2天跌破1萬例。但過去24小時仍有151名確診者死亡，累計第5波疫情至今已有7039人染疫死亡。
香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增確診8037例，是連續2天跌破1萬例， 其中3555例是經核酸檢測確診，4482例是快篩呈陽性病例。第5波疫情累計有111.5萬人確診。
歐家榮表示，連續2天確診病例少於1萬例是好現象，但仍然屬相當高的水平，顯示社區有大量傳播鏈，因此目前沒有放寬社交距離措施的條件。
另外，過去24小時續增151名確診者離世，使這波疫情累計7039人染疫死亡，整體死亡率上升至0.63%。其中，沒有接種疫苗的死亡率是已接種疫苗的19倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言