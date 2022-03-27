料下屆港府會檢討疫情 林鄭月娥：樂意提供意見

香港行政長官林鄭月娥今早表示，疫情造成很大的公共衛生危機，值得進行全面檢討，相信下屆政府會認真處理；她並指如果下屆政府有需要，她很樂意提供意見。

香港行政長官選舉提名期為4月3日至16日，並於5月8日選舉，林鄭月娥至今未有表態是否競逐連任。

香港第5波疫情至今造成近7000人染疫死亡。綜合港媒報導，林鄭月娥今早在例行防疫記者會上表示，這波疫情造成很大公共衞生危機，對每位死者家人致以深切慰問，並認為值得就疫情進行全面檢討。

但她表示，目前未完全有信心短期內可以走出疫情，所以不認為這屆政府應分心進行大規模調查，相信下屆政府會認真處理，「如果下屆政府需要本人作為今次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見」。

林鄭月娥表示，檢討範圍可以很廣，包括醫療、福利和衛生系統互動和連接，醫院管理局40多間醫院分為不同聯網提供服務，在公共衛生危機下是否最好．而目前已證明定點醫院才是最佳安排。

被記者問到被批評防疫不力及是否應為此道歉，林鄭月娥重申抗疫是動態的，要因應不同階段作研判。

她說，之前防疫酒店出現感染個案，病毒再傳播到社區，這並非人為錯誤，而是公共衞生危機中無辦法完全避免的因素。