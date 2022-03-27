快訊

一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

料下屆港府會檢討疫情 林鄭月娥：樂意提供意見

中央社 / 台北27日電
香港特首林鄭月娥。香港中通社
香港特首林鄭月娥。香港中通社

香港行政長官林鄭月娥今早表示，疫情造成很大的公共衛生危機，值得進行全面檢討，相信下屆政府會認真處理；她並指如果下屆政府有需要，她很樂意提供意見。

香港行政長官選舉提名期為4月3日至16日，並於5月8日選舉，林鄭月娥至今未有表態是否競逐連任。

香港第5波疫情至今造成近7000人染疫死亡。綜合港媒報導，林鄭月娥今早在例行防疫記者會上表示，這波疫情造成很大公共衞生危機，對每位死者家人致以深切慰問，並認為值得就疫情進行全面檢討。

但她表示，目前未完全有信心短期內可以走出疫情，所以不認為這屆政府應分心進行大規模調查，相信下屆政府會認真處理，「如果下屆政府需要本人作為今次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見」。

林鄭月娥表示，檢討範圍可以很廣，包括醫療、福利和衛生系統互動和連接，醫院管理局40多間醫院分為不同聯網提供服務，在公共衛生危機下是否最好．而目前已證明定點醫院才是最佳安排。

被記者問到被批評防疫不力及是否應為此道歉，林鄭月娥重申抗疫是動態的，要因應不同階段作研判。

她說，之前防疫酒店出現感染個案，病毒再傳播到社區，這並非人為錯誤，而是公共衞生危機中無辦法完全避免的因素。

新冠肺炎 香港 林鄭月娥

延伸閱讀

港建制作家父疫歿 轟特首豪言笑語：對百姓丟命無感？

香港特首選舉5月8日舉行

香港特首：要求北京多派中醫團隊支援抗疫

港暫緩全民檢測惹怒中國網友 要求封關撤回醫護

相關新聞

料下屆港府會檢討疫情 林鄭月娥：樂意提供意見

香港行政長官林鄭月娥今早表示，疫情造成很大的公共衛生危機，值得進行全面檢討，相信下屆政府會認真處理；她並指如果下屆政府有...

上海無症狀感染者逾1萬例 持續封控傳出抗議

上海過去一週的COVID-19本土感染者已經突破1萬例。部分封控社區因為不斷延後解封時間，導致居民群聚抗議高呼要解封

上海發放抗原檢測劑 百萬民眾在家「捅鼻子」

上海26日開始大規模在非重點區域開展抗原檢測篩查，海市靜安區衛健委表示，已將100餘萬份抗原檢測試劑運送至全區14個街鎮...

港建制作家父疫歿 轟特首豪言笑語：對百姓丟命無感？

今波疫情至今導致香港6962人死亡，建制派專欄作家屈穎妍26日撰文，表示父親正是「6962分之一」，因染疫於上周離世。她...

港疫情高峰過 確診月來首跌破萬宗 航線熔斷改禁飛7天

香港疫情進一步緩和，26日新增確診個案跌到1萬以下，是第五波疫情高峰以來首次跌下萬宗確診。香港衛生當局相信，疫情高峰已過...

港第5波疫情院舍3700死 「長者打針是生與死的分別」

香港第五波疫情，染病死亡的個案中，超過一半是安老及殘疾院舍院友，涉及3685條人命，亦占了全港院舍人士的5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。