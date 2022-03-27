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上海無症狀感染者逾1萬例 持續封控傳出抗議

中央社 / 上海27日電
上海過去一週的COVID-19本土感染者已經突破1萬例。 新華社
上海過去一週的COVID-19本土感染者已經突破1萬例。 新華社

上海過去一週的COVID-19本土感染者已經突破1萬例。部分封控社區因為不斷延後解封時間，導致居民群聚抗議高呼要解封。

26日，社群平台上傳出一段影片，一名自稱是龍柏六村居委會負責人的男子，面向一大群要求解封的社區居民，試圖安撫他們的情緒。

這群居民表示，已經被封9天，政府沒有解決民生問題，但其他有些小區已經拿到政府送的菜，並質問「我們打了110你才出現」，要求解釋為何還沒有解封。這名負責人則表示，前一晚接到通知，有兩個小區居民要進行核酸補採，現在還在等結果，至於政府送的菜，已經在路上。

18日以來，上海對「非重點區域」開始「切塊式、網格化」的核酸檢測，這些地方居民一開始被告知封閉48小時採檢2輪，加上一天等待結果；然後又不預期的接到通知要再篩檢2輪，再加上等待結果，有些人從期待「最多3天解封」，到發現「7天也解不了封」，心情轉為不耐或氣憤。

根據微信公眾號「上海發布」26日，上海新增45例COVID-19本土確診病例和2631例無症狀感染者，是連續2天超過2000例陽性病例。

健康時報梳理疫情數據發現，上海20日至26日報告新增的本土感染者已突破1萬例，其中無症狀感染者數量最為突出，達9915例，約為新增確診病例數量的57倍。

上海無症狀感染者數量占的比例，較全國整體無症狀感染者占的比例高很多。上海市衛健委主任鄔驚雷在新聞發布會上表示，國際上COVID-19無症狀感染者可達80-90%，上海目前無症狀感染者的比例與其他國家和地區數據趨同。

通過對前幾輪核酸篩查數據的分析研判，上海正開展「核酸+抗原」檢測的篩查，重點區域居民開展核酸篩查，非重點區域居民開展抗原檢測。目前，全上海已抗原檢測1400多萬人。

新冠肺炎 上海

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