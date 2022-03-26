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世界最高自由落體設施出致命意外 美少年墜地慘死

香港新增8841確診 一個月以來首次跌破1萬

中央社 / 台北26日電

香港今天新增8841例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是一個月以來首次跌破1萬例。但過去24小時又有139名確診者死亡，年齡最小的只有3歲。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增確診8841例，其中3884例是經核酸檢測確診，4957例是快篩呈陽性病例。

香港第五波疫情2月開始升溫，2月25日新增確診病例首次突破1萬；3月初最高峰時，單日新增確診超過5萬例。

歐家榮表示，很有信心疫情高峰已過，但需要再觀察幾天，才能判斷確診數是否維持現在水平或持續向下。單日接近1萬例確診仍屬非常高水平，市民不要有錯誤想法，以為疫情已受控。

另外，香港過去24小時又有139名確診患者離世，包括一名3歲女童。

醫管局總行政經理李立業表示，這名3歲女童25日下午離世，她本身有嚴重腦病變，染疫前已經常要住院。她18日到醫院急症室求診，當時發燒和持續抽筋，快速測試呈陽性，有肺炎症狀，要插喉並送往兒童深切治療部。

他指出，醫院處方抗病毒藥物等，但女童情況逐漸轉差，心跳減慢，血含氧量一直下跌，最終不治。

香港第五波疫情迄今累計110萬7000人染疫，6886人死亡，其中96%是65歲以上老人，整體死亡率攀升至0.62%

新冠肺炎

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