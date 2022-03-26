護理師被拒診後病亡 上海多間醫院恢復急診

上海市東方醫院日前因疫情防控暫停急診，一名護理師突發哮喘被拒診後病發身亡。上海市衛健委今天要求醫院急診、發熱門診等，「非必要不封控」，多間醫院今起恢復急診及發熱門診等服務。

據澎湃新聞報導，上海市上午舉行COVID-19疫情防控工作記者會，市衛生健康委主任鄔驚雷表示，有市民反映因疫情防控，一些醫療機構急診等部門接收感染者後，作出不同程度服務暫停，影響民眾正常就醫。

他指出，醫療機構必須精準劃定封控範圍，對急診、發熱門診、手術室、加護病房、孕婦分娩室等，「非必要不封控」，不能因疫情而「一關了之、一封了之、一停了之」。

他要求醫療機構建立區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域，確保急危重患者獲得救治，兒童專科醫院的急診、發熱門診等不得隨意停診。

報導指出，上海多家醫院今天起陸續恢復急診及門診等服務，包括涉事的上海市東方醫院南院，其發熱門診、急診綠色通道及住院部今天起恢復服務，該院本部也全面恢復所有診療服務。

其他醫院包括上海兒童醫學中心、上海市精神衛生中心閔行院區也恢復急診或門診。

上海市東方醫院南院生殖中心護理師周盛妮23日晚間在家突發哮喘，家屬將她送往東方醫院南院急診部求救，但急診部因疫情防控停診而拒診。其後家人將她送往10公里外的仁濟醫院東院救治，這是浦東新區唯一還有急診的醫院，但她因耽誤太久而病發身亡。