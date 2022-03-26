快訊

新北增2不明感染源 中和新增個案曾和確診者足跡相關

基隆確診+4 林右昌下令全市卡拉OK小吃店停業3天

護理師被拒診後病亡 上海多間醫院恢復急診

中央社 / 台北26日電

上海市東方醫院日前因疫情防控暫停急診，一名護理師突發哮喘被拒診後病發身亡。上海市衛健委今天要求醫院急診、發熱門診等，「非必要不封控」，多間醫院今起恢復急診及發熱門診等服務。

據澎湃新聞報導，上海市上午舉行COVID-19疫情防控工作記者會，市衛生健康委主任鄔驚雷表示，有市民反映因疫情防控，一些醫療機構急診等部門接收感染者後，作出不同程度服務暫停，影響民眾正常就醫。

他指出，醫療機構必須精準劃定封控範圍，對急診、發熱門診、手術室、加護病房、孕婦分娩室等，「非必要不封控」，不能因疫情而「一關了之、一封了之、一停了之」。

他要求醫療機構建立區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域，確保急危重患者獲得救治，兒童專科醫院的急診、發熱門診等不得隨意停診。

報導指出，上海多家醫院今天起陸續恢復急診及門診等服務，包括涉事的上海市東方醫院南院，其發熱門診、急診綠色通道及住院部今天起恢復服務，該院本部也全面恢復所有診療服務。

其他醫院包括上海兒童醫學中心、上海市精神衛生中心閔行院區也恢復急診或門診。

上海市東方醫院南院生殖中心護理師周盛妮23日晚間在家突發哮喘，家屬將她送往東方醫院南院急診部求救，但急診部因疫情防控停診而拒診。其後家人將她送往10公里外的仁濟醫院東院救治，這是浦東新區唯一還有急診的醫院，但她因耽誤太久而病發身亡。

新冠肺炎

延伸閱讀

動態清零方針不變 上海差別化篩查找出感染者

大陸單日新冠陽性5,600例 上海感染者暴增至2,269例

上海疫情居高不下 專家：第2代Omicron可1傳10

上海新冠陽性破1,600例再創新高 98%無症狀

相關新聞

上海一護士哮喘卻被自家醫院拒絕接診而亡 網友聽聞也幫心寒

新冠肺炎疫情爆發兩年多來，中國大陸一再傳出有民眾並非死於新冠病毒，而是死於疫情期間就醫被拒，這種離譜的事情如今竟然也發生...

清零一刀切 民怨：清的是冰箱 官員令商超市場即刻營業

吉林省長春市11日因疫情封城，25日長春市仍新增957例本土確診病例及無症狀感染者。疫情帶來的封城使得市民採購生活物資更...

上海確診再創新高 衛健委：堅持「動態清零」總方針不動搖

中國疫情仍未停歇，25日全國新增高達5600例本土確診與無症狀感染者。最近疫情爆發的上海，新增2269例本土確診和無症狀...

港府4月起逐步恢復公共服務連6天低於1.5萬確診 防疫包下月初派全民 議員：錯失時機

香港昨天新增1萬405例新冠確診病例，連續6天新增確診低於1.5萬例，過去24小時再通報192名確診者死亡，死亡率攀升至...

是否接種疫苗 香港官員：對長者是生與死的分別

港府公務員事務局局長聶德權 今天說，香港第5波COVID-19疫情已過高峰，其中病亡個案逾9成是60歲以上、逾7成是80...

護理師被拒診後病亡 上海多間醫院恢復急診

上海市東方醫院日前因疫情防控暫停急診，一名護理師突發哮喘被拒診後病發身亡。上海市衛健委今天要求醫院急診、發熱門診等，「非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。