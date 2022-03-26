護理師被拒診後病亡 上海多間醫院恢復急診
上海市東方醫院日前因疫情防控暫停急診，一名護理師突發哮喘被拒診後病發身亡。上海市衛健委今天要求醫院急診、發熱門診等，「非必要不封控」，多間醫院今起恢復急診及發熱門診等服務。
據澎湃新聞報導，上海市上午舉行COVID-19疫情防控工作記者會，市衛生健康委主任鄔驚雷表示，有市民反映因疫情防控，一些醫療機構急診等部門接收感染者後，作出不同程度服務暫停，影響民眾正常就醫。
他指出，醫療機構必須精準劃定封控範圍，對急診、發熱門診、手術室、加護病房、孕婦分娩室等，「非必要不封控」，不能因疫情而「一關了之、一封了之、一停了之」。
他要求醫療機構建立區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域，確保急危重患者獲得救治，兒童專科醫院的急診、發熱門診等不得隨意停診。
報導指出，上海多家醫院今天起陸續恢復急診及門診等服務，包括涉事的上海市東方醫院南院，其發熱門診、急診綠色通道及住院部今天起恢復服務，該院本部也全面恢復所有診療服務。
其他醫院包括上海兒童醫學中心、上海市精神衛生中心閔行院區也恢復急診或門診。
上海市東方醫院南院生殖中心護理師周盛妮23日晚間在家突發哮喘，家屬將她送往東方醫院南院急診部求救，但急診部因疫情防控停診而拒診。其後家人將她送往10公里外的仁濟醫院東院救治，這是浦東新區唯一還有急診的醫院，但她因耽誤太久而病發身亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言