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是否接種疫苗 香港官員：對長者是生與死的分別

中央社 / 台北26日電

港府公務員事務局局長聶德權 今天說，香港第5波COVID-19疫情已過高峰，其中病亡個案逾9成是60歲以上、逾7成是80歲以上長者。他形容打針與不打針、尤其對於長者來說，是生與死的分別。

據官方香港電台報導，聶德權在電台節目作出以上表述，並指港府過去已努力推動長者的疫苗接種率，但仍然偏低。

聶德權表示，政府外展隊稍早前已至所有老人安養院舍，完成外展接種服務的階段性目標，未來一個月將再赴院舍至少兩次，為院友接種第二針或第三針，或是為曾染疫的康復者接種。

聶德權表示，當局未來也會展開居家上門接種服務，對象包括長者和行動不便人士，預計下週會推出報名平台，先透過地區組織及團體試行，稍後再公開讓市民上網報名。

港府衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨天下午在記者會通報，新增確診1萬405例，其中4例是境外移入，其他均為本土病例。

他表示，香港第5波疫情至今已有109.9萬人染疫、6749人病亡，其中96%為65歲以上長者，整體死亡率為0.61%。

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