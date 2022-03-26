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影／高雄今+4都是匡列隔離中個案 社區風險低

動態清零方針不變 上海差別化篩查找出感染者

中央社 / 台北26日電

中國動態清零方針不變，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市對於風險不同區域差別化處理，重點區域採核酸篩查、非重點區域使用快速抗原檢測，旨在找出隱匿感染者。

上海市新冠疫情防控工作記者會今天上午舉行，官方作以上表示。

據澎湃新聞報導，上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷表示，前幾輪篩查發現了多個感染者，接下來將對上海市各個街鎮依據不同風險採取差別化篩查處置，及時發現隱匿感染者，盡快實現社會面動態清零。

鄔驚雷指出，今天開始，將對重點區域展開核酸篩查、非重點區域採用快速抗原檢測。重點區域實施全域嚴格封控管理，落實人員居家隔離或待在單位不外出，展開1次核酸檢測。檢測結果未出來前，對區域內人員持續管控。

他說，在非重點區域將利用抗原檢測速度快的特點，有組織地展開1次抗原檢測，如果抗原檢測結果異常，將再進行核酸檢測。快速抗原檢測期間，居民非必要不外出、減少流動，做好個人防護，聽從各街鎮工作統一安排。

據新華社報導，國務院聯防聯控機制在25日防疫記者會上再次強調，堅持動態清零方針不動搖。

國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒在會上表示，目前全球新增確診病例連續第2週反彈，中國新增本土感染者數量仍處於高位，波及範圍持續擴大，疫情尚在發展階段，「要繼續堅持動態清零總方針不動搖，盡快實現社會面清零」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，病毒變異株Omicron流行危害依然嚴重，傳播力高、感染人多，針對當前疫情形勢，力爭在短時間內做到動態清零，依然是最經濟、最有效的疫情防控策略。

新冠肺炎

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