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香港新增1萬確診 192人染疫死亡

中央社 / 香港25日電

香港今天新增1萬405

例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續6天新增確診低於1.5萬例。過去24小時再通報192名確診者死亡，死亡率攀升至0.61%。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增確診1萬405例，其中只有4例是境外移入，其餘均為本土病例。

另外，過去24小時累計通報192名確診患者離世，第五波疫情至今已有109萬9000人染疫，6749人死亡，其中96%是65歲以上老人，整體死亡率攀升至0.61%。

新冠肺炎

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