上海疫情居高不下 專家：第2代Omicron可1傳10

上海疫情居高不下，抗疫專家張文宏表示，上海目前流行Omicron亞型變異株BA.2，1人感染後可傳染10人，傳播力度是2020年疫情初期的3至5倍；不過，上海疫情「指數級上升」的勢頭已被打斷。

上海市這波COVID-19本土疫情進入第3週，綜合陸媒報導，在今天上午的疫情防控記者會上，有記者問到為何感染人數居高不下？上海華山醫院感染科主任張文宏表示，病毒不斷變異，Omicron病毒變異株已經出現第2代。

他說，上海目前流行Omicron亞型變異株BA.2，顯示傳播力度的R0值是9.5，即1個人感染後可以傳染10人；而在2020年疫情初期病毒的R0值介於2.5至3，現在病毒的傳播力度幾乎是早期的3至5倍。

他說，病毒潛伏期也縮短，基本上3天可以傳一代，10天可能傳染1000人，屬指數級上升。

張文宏表示，從上海目前的防控策略來看，雖然病例數目仍然上升，但「目前整個傳播指數級的上升已被打斷」；在滾動篩查中，非管控區篩查到陽性的比例不斷下降，當前陽性比例約10%。

他說，如果在非封控區域篩查到陽性的比例持續下降，疫情很快會反轉向下。

張文宏表示，目前形勢仍然非常嚴峻，「沒有一個國家戰勝這個病毒不需要比較長的時間」。最近香港的經驗顯示，第3劑疫苗有效減低重症率和病死率，但目前上海養老院長者接種第3劑疫苗的不多。