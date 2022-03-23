快訊

羽球／「一哥」周天成驚傳確診 暫留英國痊癒後再回台

連11天病例破千 吉林省疫情維持高峰未見反轉

中央社 / 台北23日電

吉林省是中國這波本土疫情重災區，連續11天本土病例破千，長春市過去4天單日病例數更超過原先居冠的吉林市。吉林省衛健委今天說，全省疫情處於高峰，需加大力度盡快讓病例數反轉向下。

吉林省長韓俊14日表示，要落實吉林市全員核酸篩查等3大攻堅戰，一週實現社會面清零。

不過這一目標未能達到，吉林省疫情繼續延燒。中國媒體統計，1日至22日24時，吉林省本土病例超過2.5萬例，確診病例占1萬8691例，無症狀感染者占6475例。

其中，吉林省12日以來，連續11天單日新增本土病例超過1000，目前最高峰是14日新增本土病例4067例。

根據中國國家衛生健康委員會官網數據，19日起長春市連續4天單日新增本土病例超過吉林市。22日長春市新增本土病例1979例，占吉林省當日新增本土病例近7成。

吉林省本輪疫情波及吉林市、長春市、延邊州等9個地級行政區。

綜合陸媒報導，吉林省衛健委副主任張力今天在記者會表示，全省疫情仍處於「高位運行」，需加大工作力度阻斷社區傳播，確保實現「社會面動態清零」，盡快出現新增感染者數目的拐點（轉折點）。

中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭22日在長春市、吉林市調研指導疫情防控工作。她表示，吉林省疫情嚴峻複雜，實現社會面清零目標艱巨，要「摸清底數」，確保完成新一輪高品質核酸檢測。

新冠肺炎

延伸閱讀

1922預約平台4/1停止 COVID-19防治一網通可查詢

中國大陸昨新增本土感染者逾4,900例 吉林省確診數最多

疫情嚴重 輝瑞首批1萬盒防疫口服藥運抵吉林

中國3週逾4萬病例 專家：動態清零難度更大

相關新聞

上海日增近千例感染者 兩體育館將改建為集中隔離所

上海22日新增4例新冠肺炎本土確診病例，977例本土無症狀感染者，創新冠肺炎爆發兩年多來新高。上海市衛生健康委主任鄔驚雷...

港大：第6波必來 推算再添220萬人染疫、恐增1500死

香港昨天新增1萬4152例確診病例、245人死亡，其中有8名死者未入院，最年輕死者為1名56歲女性長期病患，整體死亡率上...

疫情下1成港人抑鬱 接近反修例時水平

香港疫情持續兩年多，港大醫學院院長梁卓偉公布最新精市民神健康數據，指港人出現抑鬱的數字與2019年社會運動期間的數字相近...

香港研究：逾4成新冠患者痊癒1年後 體能仍未恢復

據香港商業電台報導，香港理工大學研究團隊追蹤118名在香港去年第四波疫情中確診的成年患者身體狀況發現，約42%患者在確診...

上海將封城？官方闢謠：縮小範圍再展開一次核酸篩查

上海疫情升溫，網傳將封城。上海市衛生健康委主任鄔驚雷23日對此反駁，強調「不信謠、不傳謠」，稱將繼續按照切塊式、網格化原...

中國大陸昨新增本土感染者逾4,900例 吉林省確診數最多

中國大陸疫情依舊嚴峻，22日新增2,591例本土確診，其中，吉林省居多達2,320例，福建居次有110例。中國大陸當天還新增2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。