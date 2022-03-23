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香港新增1.2萬確診 9成安老院染疫

中央社 / 香港23日電

香港今天新增1萬2240例COVID-19確診病例，再有205人染疫死亡。官方指出，香港迄今已有9成的安老院舍發生疫情，期望安老院長者的疫苗接種率在4月底提高至9成。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增的1萬2240例確診，只有4例是境外移入，其餘均為本土病例，包括4250例核酸確診，以及市民自行快篩的7990例。

他指出，這已是本地新增確診數連續第5天低於2萬例。第五波疫情迄今累計107萬5500多人染疫。

衞生防護中心總監徐樂堅指出，至今有780間安老院舍有病例或爆發疫情，占全港9成。目前安老院舍55%院友已接種疫苗，期望接種率在4月底達到9成。

另外，過去24小時本地又有205名確診者死亡，第五波疫情至今已有6356名患者離世，死亡率升至0.59%。

新冠肺炎 香港

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