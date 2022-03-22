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香港新增1.4萬例確診 整體死亡率上升至0.58%

中央社 / 香港22日電

香港官方今天通報新增1萬4152例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，過去24小時再添245名染疫死者，整體死亡率上升至0.58%。

香港政府衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新增1萬4152例確診病例；新增245人死亡，其中有8名死者未入院，最年輕死者為1名56歲女性長期病患，整體死亡率上升至0.58%。

歐家榮公布，本地確診病例連續第4天低於2萬例；新增個案中，4296例經由核酸檢測確定，當中包括10例境外移入，其餘是市民自行檢測及向當局呈報的陽性病例。

香港第5波疫情從1月初爆發，目前累計106萬3279例確診病例，包括68萬8271例核酸檢測、37萬5008例快篩陽性。整體死亡率上升至0.58%。

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