防疫升級 上海迪士尼暫關閉

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海迪士尼度假區裡，米奇攜手米妮以特別的傳統瑞獅點睛儀式開啟吉祥虎年。（中新社資料照片）
上海迪士尼度假區裡，米奇攜手米妮以特別的傳統瑞獅點睛儀式開啟吉祥虎年。（中新社資料照片）

上海迪士尼度假區20日晚間發布消息，鑒於疫情防控，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）於2022年3月21日起暫時關閉。

中新社報導，上海迪士尼度假區將繼續關注疫情防控進展並咨詢相關部門的指導意見，恢復運營時間一旦明確，將及時告知公眾。上海迪士尼度假區制訂相關票務的退改細則，持有2022年3月21日和／或之後的上海迪士尼樂園門票的遊客，可以在未來6個月內、且上海迪士尼樂園恢復運營後任選一天到訪上海迪士尼樂園。如因故在未來6個月內無法到訪的遊客，可以進行退款。

這不是上海迪士尼樂園第一次因疫情暫時關閉，2021年10月底，因一名曾到上海迪士尼度假區遊玩的外地遊客被診斷為確診病例，樂園曾配合流調、暫時關閉。上海迪士尼度假區官方微博在2021年10月31日曾發布消息稱，接外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情調查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入；所有已在樂園遊客在離園時需在出口處接受核酸檢測。但在閉園約兩日後，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮於2021年11月3日起恢復運營。

新冠肺炎

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