快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港增1.4萬人確診 連續3天單日確診少於2萬

中央社 / 香港21日電
香港官方今天通報新增COVID-19確診案例1.4萬。圖／法新社
香港官方今天通報新增COVID-19確診案例1.4萬。圖／法新社

香港官方今天通報新增COVID-19確診案例1.4萬，是連續3天單日確診低於2萬例。香港將會逐步放寬社交距離措施，衛生官員表示，放寬後疫情反彈也不足為奇。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增確診病例1萬4068例，當中4523例經由核酸檢測確診，其餘是快篩呈陽性病例。

另外，香港再多223人染疫死亡，當中179人是昨天離世，其餘44人是滯後呈報個案。香港第5波累計有5906人染疫死亡。

張竹君表示，社交距離不是立即放寬，但措施放鬆後疫情反彈也不足為奇，要視乎當時疫情情況。她強調，措施需謹慎地逐步放寬，及放寬措施後市民都要戴口罩。

新冠肺炎

延伸閱讀

中國醫護赴港支援 意外加劇中港對立

嘉義婚宴染疫又有新增？環保局清消 黃敏惠下午說明

林鄭月娥宣布 暫緩香港全民強制檢測

醫師示警疫情還沒過 終局之戰敵人不是Omicron「是BA.2」

相關新聞

港增1.4萬人確診 連續3天單日確診少於2萬

香港官方今天通報新增COVID-19確診案例1.4萬，是連續3天單日確診低於2萬例。香港將會逐步放寬社交距離措施，衛生官...

動態清零2年疫情急升民怨激增 中國防疫面臨挑戰

中國COVID-19疫情近來急速升溫，官方20日表態「毫不動搖執行動態清零」，但除民間出現質疑聲音外，媒體也直指中國的防...

吉林全市「禁足」 省委書記：到了決戰時刻

中國本土新冠疫情持續延燒，20日全國新增4331例本土感染個案，包括1947例確診及2384例無症狀感染。而重災區吉林市...

工作連11天 山東女醫師猝死抗疫前線

「作為醫生，我願意以我所學、盡我全力，用心守護患者健康。」山東省支援威海臨床醫學檢驗專家白曉卉9日投入高強度核酸檢測工作...

香港疫苗通行證調整 提早至5月底前打3劑

港府衛生署衛生防護中心昨通報，新增1萬4149例染病個案，連2天低於2萬。此外，港府宣布，疫苗通行證第3階段實施日期由6...

確診客未掃碼播疫11人 北京烤鴨店被立案偵查

北京市20日召開疫情防控工作記者會，市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏會上介紹，10日確診個案王某某與家人在榆樂軒烤鴨店聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。