聽新聞
test
0:00 / 0:00
港增1.4萬人確診 連續3天單日確診少於2萬
香港官方今天通報新增COVID-19確診案例1.4萬，是連續3天單日確診低於2萬例。香港將會逐步放寬社交距離措施，衛生官員表示，放寬後疫情反彈也不足為奇。
綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增確診病例1萬4068例，當中4523例經由核酸檢測確診，其餘是快篩呈陽性病例。
另外，香港再多223人染疫死亡，當中179人是昨天離世，其餘44人是滯後呈報個案。香港第5波累計有5906人染疫死亡。
張竹君表示，社交距離不是立即放寬，但措施放鬆後疫情反彈也不足為奇，要視乎當時疫情情況。她強調，措施需謹慎地逐步放寬，及放寬措施後市民都要戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言