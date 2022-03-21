港增1.4萬人確診 連續3天單日確診少於2萬

香港官方今天通報新增COVID-19確診案例1.4萬，是連續3天單日確診低於2萬例。香港將會逐步放寬社交距離措施，衛生官員表示，放寬後疫情反彈也不足為奇。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增確診病例1萬4068例，當中4523例經由核酸檢測確診，其餘是快篩呈陽性病例。

另外，香港再多223人染疫死亡，當中179人是昨天離世，其餘44人是滯後呈報個案。香港第5波累計有5906人染疫死亡。

張竹君表示，社交距離不是立即放寬，但措施放鬆後疫情反彈也不足為奇，要視乎當時疫情情況。她強調，措施需謹慎地逐步放寬，及放寬措施後市民都要戴口罩。