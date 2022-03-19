吉林日增千例確診 中國大陸繼續堅持「清零政策」

中國國家衛健委表示，新增的兩起死亡病例都在吉林省，該省是全國範圍內病例增加影響最嚴重的省份，吉林省幾個城市因此受到封鎖或嚴格限制。這同時也是自2021年1月以來中國大陸報告的首兩例死亡病例，使中國因新冠而死亡的人數達到4638人。衛健委指出，中國周六新增了4051例感染病例，比前一天的4365例有所下降，其中一半以上的新病例位於吉林。

北京的共產黨領導層曾稱，該國相對較低的死亡率為其一黨執政模式的優勢證據，這兩起新的死亡病例被埋沒在衛健委的日常報告中，中國官媒也少有提及。吉林省官員表示，兩名死亡病例都是男性，年齡分別為65歲和87歲，消息指出都合並嚴重的基礎疾病。

Omicron對清零構成挑戰

新冠病毒於2019年底首次大規模爆發於中國武漢，而中國政府通過嚴格的邊境管制、長時間的隔離和有針對性的封鎖，在很大程度上控制了疫情擴散。但是具有高度傳播性的Omicron變體正在對中國政府「清零政策」的有效性和長期可行性構成挑戰。

最近幾周，一些官方消息來源建議中國在某些時候可能需要像其他國家那樣與病毒共存，並警告大規模封鎖的經濟影響。中國國家領導人習近平本周四表示，中國將堅持其「動態清零」總方針，但允許採取更加「有針對性」的方法。

雖然在過去，任何疫情的爆發都可能導致全面封鎖，但目前中國各地則以不同的措施應對最新的病毒傳播。一些城市已經實施了封城措施，包括擁有1750萬居民的南方科技中心深圳。但在習近平發表講話後，深圳的措施得到部分緩解。

與此同時，上海已將學校教育轉移到網上，並推出大規模測試，但避免了全面封鎖。當局表示，輕症患者可以在中央隔離設施進行隔離，此前當局已將所有症狀的病人送往專科醫院。

數千萬人必須待在家

儘管如此，由於疫情處於爆發階段，中國各地仍有數千萬人必須待在家中，而每天報告的新病例從三周前的不到100例飆升至每天數千例。此外，中國南方的香港特別行政區也正努力控制該市疫情，目前該市與新冠病毒有關的死亡人數已飆升至數千。

中國大陸官員擔心病毒可能會使衛生系統處於緊張狀態，因此已經著手增設新的醫院床位。疫情重災區吉林省已經建立了八家「方艙醫院」和兩個檢疫中心，此前吉林省的2400萬居民只有大約23000張病床。

（法新社）

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