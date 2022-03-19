香港新增1.6萬確診 北京：疫情呈震盪下降趨勢

中央社 / 台北19日電
香港今天新增COVID-19確診1萬6597例，跌破2萬例關卡。圖為香港市民在中環出行。 圖／中國新聞社
香港今天新增COVID-19確診1萬6597例，跌破2萬例關卡。圖為香港市民在中環出行。 圖／中國新聞社

香港今天新增COVID-19確診1萬6597例，跌破2萬例關卡。中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前香港疫情已經進入高位平台期，快速上升勢頭得到控制，並呈震盪下降趨勢。

當被問及香港是否需要儘快進行全民核酸檢測，米鋒表示，根據大陸防控處置經驗，核酸檢測是發現潛在社區傳染源的重要手段，核酸檢測的時機要考慮核心目的、疫情現狀、實施的條件能力，以及後續處置措施等多種因素，「相信特區政府有智慧作出恰當安排」。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制19日下午舉行新聞發布會，米鋒在會中回答港媒提問時，作以上表示。

綜合港媒報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，香港今天新增7528例核酸檢測陽性個案，接獲9069例快速抗原測試個案，總計新增確診1萬6597例，其中14例是境外移入，其餘均為本土病例。

香港昨天通報新增確診2萬82例，第五波疫情染疫人數因此突破100萬。

據衞生防護中心公布，香港過去24小時又有243人染疫死亡；第五波疫情至今已有5437人感染COVID-19離世。

香港特首林鄭月娥此前表示正在籌備全民檢測工作，預告下週將交代各項防疫措施的最新情況，引發市民關切。

港府專家顧問袁國勇已提出警示，如果香港全民檢測的後勤工作和快速追蹤能力沒準備好，在全民檢測過程中疫情很有可能會復發，引發第六波疫情。

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