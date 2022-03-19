香港疫情死亡率高 專家：錯失疫苗接種黃金期

中央社 / 台北19日電
香港長者的疫苗接種率，近日有不升反跌的現象。（中新社）
香港長者的疫苗接種率，近日有不升反跌的現象。（中新社）

港府專家顧問袁國勇表示，香港第五波疫情死亡率高，因為錯過了之前9個月接種疫苗的黃金期，老人疫苗接種率特別低。他還警示，若全民強檢沒有快速追蹤能力配合，可能引發新一波疫情。

財新網18日刊出袁國勇的專訪，分析香港第五波疫情為何如此嚴峻的原因，及未來抗疫路向。

香港第五波疫情今年1月初爆發，2月開始升溫。袁國勇表示，香港在短短2個月內疫情失控，是因

Omicron變異株是一個「遊戲規則的改變者」，不僅是COVID-19的變異株，甚至可以視為一個獨立的大流行病。

他說：「香港在死亡率，以及疫情對社會和醫療的影響方面表現異常糟糕，顯示之前的防疫手段不足以應對奧密克戎的高傳播性。」

袁國勇指出，香港本波死亡率高的核心原因，是錯失了9個月的疫苗黃金接種期，老年人的接種率特別低，80歲或以上長者接種率只有20%，病毒在長者中引發危重症，病例湧入醫院，導致公共醫療服務崩潰。

他又指出，香港爆發第五波疫情前一個多月，新加坡及英國疫情狂飆，已經發出了預警，但「我們對這些預警的具體反應太慢」，沒有在病毒衝擊香港前改善密切接觸者追蹤能力、醫院設施及疫苗接種率不足的問題。這波疫情是「香港現代史上最嚴重的公共衛生危機」。

對於香港是否應該推行全民強制檢測，袁國勇表示，全民強制檢測在中國實現了動態清零，因為中國會對隔離及檢測場所進行閉環管理，而且中國有非常發達的密切接觸者追蹤技術，帶有人臉識別功能的影像監控，人工智慧和每個街道及小區的居委會，都讓中國快速全面地追蹤密切接觸者。

他表示，如果香港全民強檢的後勤工作和快速追蹤能力沒準備好，在全民強檢過程中疫情很有可能會復發，引發第6波疫情。「如此大規模的、昂貴的全民檢測，若是在短期內引發了另一波疫情，勢將令過去2年艱苦抗疫，極度抗疫疲勞的市民大失所望」。

袁國勇又提及，香港需要更精準的分層分流治療，容許有條件的輕症者留家隔離，不一定要全部送入社區隔離設施，以減少對患者的不便、行政措施及公務員的負擔。醫院應集中救治重症。

他又指，目前所有人應該繼續佩戴雙重口罩，保持社交距離措施，直至每個符合條件的人至少接種2劑復必泰（BNT）或3劑科興疫苗；如果能快速建立全社會的免疫屏障，香港可望在7月之前解除防疫措施，回歸正常。

新冠肺炎

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