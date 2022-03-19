中國官員：多省面臨同時段多地發生疫情嚴峻局面

中國大陸COVID-19本土疫情持續，衛生官員今天坦言，疫情發展快速，多省面臨同時段多地發生以變異病毒株Omicron為主的疫情防控局面，防控形勢嚴峻複雜。

綜合中央電視台等陸媒報導，中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒下午在國務院聯防聯控機制記者會作了上述表示。

另據國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，本月1日到18日，中國累計通報感染者逾2萬9000例，波及28個省份，其中吉林省累計報告超過1萬例，另有4個省份累計報告超過1000例，還有10個省份累計報告在100至1000例之間。

米鋒表示，近一週以來，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例再次出現反彈，其中4成以上集中在中國周邊國家和地區，讓中國大陸外防移入壓力持續增大。

他坦言，中國本土疫情發展快速，多省面臨同時段多地發生以Omicron病毒株為主的疫情防控局面，防控形勢嚴峻複雜。

中國國家衛健委官網上午公布，18日新增2228例確診，其中本土2157例；另新增1713例本土無症狀感染。

值得注意的是，當天出現2例病亡，均為吉林的本土個案。據香港01，中國大陸上次通報死亡個案為去年1月25日，病亡者也是吉林的本土個案。

吉林省是中國大陸這波本土疫情的重災區，18日新增本土確診中，吉林占了1674例，另有537例無症狀感染。