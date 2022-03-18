港第5波新冠疫情已導致百萬人染疫

中央社 / 香港18日電

香港今天新增2萬82宗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，第5波疫情至今導致逾百萬人染疫。

衛生官員在記者會上公布，今天新增的病例中，約8000宗是由官方管道進行核酸檢測的確診個案，其餘是市民自行快速檢測的確診病例。

另外，過去24小時本地再增206個死亡病例。

衛生官員表示，第5波疫情自1月初爆發至今，已導致超過百萬人染疫。

連同今天新增的病例，香港兩年來的COVID-19確診病例累計達101萬6944例，其中約100萬例來自第5波疫情。

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