港第5波新冠疫情已導致百萬人染疫
香港今天新增2萬82宗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，第5波疫情至今導致逾百萬人染疫。
衛生官員在記者會上公布，今天新增的病例中，約8000宗是由官方管道進行核酸檢測的確診個案，其餘是市民自行快速檢測的確診病例。
另外，過去24小時本地再增206個死亡病例。
衛生官員表示，第5波疫情自1月初爆發至今，已導致超過百萬人染疫。
連同今天新增的病例，香港兩年來的COVID-19確診病例累計達101萬6944例，其中約100萬例來自第5波疫情。
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