香港疫情嚴峻 專家稱動態清零非防治首選

中央社 / 台北18日電
圖為香港市民在中環出行。 中國新聞社
圖為香港市民在中環出行。 中國新聞社

香港當前疫情嚴峻，港府秉持北京當局的動態清零政策，可望最快於20日公布相關對策；不過，防疫專家說，舒緩疫情才是當務之急，動態清零並非首要之務。

香港英文報刊「南華早報」（SCMP）專訪香港大學醫學院院長梁卓偉，就目前該如何針對當地嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對症下藥，提出看法。

據香港大學李嘉誠醫學院官網，梁卓偉是流行病學及全球衛生權威，近20年來曾多次參與重大疫情的防治，包括2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、2013年H7N9病毒引發的A型流感及目前的COVID-19等，並曾於2009年H1N1流感蔓延期間帶領港府抗疫。

梁卓偉指出，當前香港有兩個選擇，其一就是5月過後預料新增確診將降至每天百例以下，屆時香港可以繼續執行動態清零政策，並執行普篩以阻斷殘存的感染鏈。

他說，香港也可以適時藉由建構「更持久的混合免疫」保護社會大眾。混合免疫（hybrid immunity）意指同時具有染疫康復及接種疫苗而產生的抗體。

有鑑於不可能永久執行保持社交距離的措施，梁卓偉呼籲當局應確保高齡長者、尤其是在安養中心的長輩們，接種兩劑BNT或3劑科興疫苗的覆蓋率至9成。

他說，香港也應取得數以百萬計或者更多由美國輝瑞藥廠生產的（Pfizer）新型抗病毒口服藥丸Paxlovid，把重症與死亡病例降至最低，並且在解除防疫管制後，同時加強民眾的天然免疫力。

梁卓偉表示，若是上述兩個條件於4月或5月底達成，那麼在傳染力更強或者更致命的病毒變異株入侵香港之前，民眾將有絕佳時機建構混合免疫。梁卓偉所指的是出現在法國的變異株Deltacron，其毒性仍有待評估。

梁卓偉表示：「我主張第5波疫情大體上在6到8週內接近尾聲之前，現階段我們必須做好妥善規劃，如今我們能做的就是形成共識和完善各項準備，這並非是一蹴可及的。」

另一位港府的防疫顧問袁國勇也提出同樣呼籲，那就是若香港的疫苗覆蓋率達到95%，「今年夏天」就可望逐步解除社交距離管制。

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍16日出席在深圳召開的高層官員會議時，則是敦促港府官員要「針對下波疫情有序完善規劃」。

不過香港特區行政長官林鄭月娥駁斥防疫專家的觀點，並說依據達成疫苗覆蓋95%的制定具體政策，無異於「自縛手腳」。

報導說，預料林鄭月娥最快將在20日公布因應當地疫情的「日後方針」，項目包括旅遊管制、全面普篩、學校復課與其他的社交管制措施等。

對於港府因應香港第5波疫情的情況，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，港府官員擔心出錯，只顧政治正確，緊跟北京中央的路線，所以未能針對疫情作出迅速反應。

新冠肺炎

延伸閱讀

香港特首：市民對防疫措施容忍度減退

北京派遣3百名醫護人員抵香港 支援防疫

港疫情高峰才改策略 學者：港府只顧跟北京路線

疫情下的一國兩制？深圳封城的香港「一體化衝擊」

相關新聞

大陸本土疫情持續 單日新增新冠感染者4,130例

中國大陸本土新冠肺炎疫情尚無趨緩跡象，據大陸國家衛健委通報，3月17日中國大陸再新增本土確診病例2,388例，以吉林（1...

確診女大生韓國隔離過超爽 「海景房+七菜一湯」網暴動

香港第五波疫情持續，不少市民確診新冠肺炎後，都未必想入住隔離營，因營內設施及膳食都被批評。有香港女生在討論區發文，指自己在韓國留學不幸確診，目前正在指定酒店隔離，並分享確診過程及隔離設施裡派發的飯食，只見晚餐便當共7樣小菜1主食1湯，直言豐富得「餐餐都吃不完」，令網友無比羨慕，「好好吃，跟香港的差好多」。

針灸納新冠常規治療 大陸專家：效果意想不到

大陸日前將針灸治療納入新冠肺炎患者的常規治療中，對此，中國工程院院士張伯禮、世界針灸聯合會主席劉保延教授等專家稱，針灸治...

大陸研判全球疫情短期不會結束 暫不調整「動態清零」

大陸國家衛生健康委副主任、國家疾控局長王賀勝指出，根據大陸的專家分析研判，全球本輪新冠疫情近期不會結束。他並從防控成本和...

大陸傳染病專家：Omicron症狀像感冒 新防控方案將公布

大陸新冠肺炎疫情持續，而本輪疫情中，無症狀感染者、輕型病例比例高，北京地壇醫院副院長、中國新冠肺炎醫療救治專家組成員蔣榮...

香港金融機構失耐性 林鄭預告入境鬆綁 檢疫縮為7天

香港網路盛傳26日強推全民強制普篩，香港特首林鄭月娥說，20日或21日將交代全民普篩、入境鬆綁等一系列抗疫措施未來方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。