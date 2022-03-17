香港新增2.1萬人染疫 累計4923人死亡
香港官方今天通報新增2萬1650例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，其中8628例經核酸檢測確定，其餘為市民自我快速檢測呈陽性。第5波疫情累計98.4萬人染疫、4923人死亡。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天下午召開疫情記者會，發布上述資料。
劉家獻表示，通報新增289人死亡。過去單日添202人染疫逝世，包括120男、82女，年齡介於20至104歲間；其中129人未接種疫苗，48人接種1劑、24人接種2劑、1人已打3劑。染疫死亡202人中，65歲以上長者占比91%。另外校正回歸3月5日至15日期間死亡案例87人。
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