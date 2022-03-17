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香港特首：市民對防疫措施容忍度減退

中央社 / 香港17日電

香港行政長官林鄭月娥今天說，強烈感受到市民對防疫措施的容忍度開始減退，下週將會全面交代防疫措施方向。

林鄭月娥今早在抗疫記者會上說，將於20或21日全面交代一系列抗疫措施方向，包括入境管制、航班禁飛、入境檢疫、全民強制檢測、學校上課及社交距離等措施。

她說，強烈感受到市民對防疫措施的容忍度開始減退，部分金融機構對香港處於類似孤立狀態正失去耐性。

她說，沒有人比她更重視香港在「一國兩制」下的國際金融中心地位，已收到各界不同回應，稍後會一併交代有關措施的中期檢討。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2020年初襲港以來，先後爆發幾波較嚴重的疫情，期間港府採取嚴格的防疫措施，包括禁止餐飲店經營時間、禁止對外航班往來等，造成市民極大不便。

今年1月初第5波疫情來襲，香港當局幾乎勒令所有娛樂場所關閉，又加大禁制航班來港的力度，令香港接近「死城」，市民開始怨聲載道，政府承受的壓力大增。

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