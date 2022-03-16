確診男嬰毛巾頂替尿片 快沒奶粉求助僅獲民政回應盡快

香港新冠肺炎疫情嚴峻，不少輕症患者在家隔離。廖生一家六口周一（14日）有四人確診須隔離，包括一名9個月大的男嬰。他表示，家中沒有合適嬰兒服用的藥物，奶粉亦只剩下一日份量，尿片更已經用畢，「現在只是用祝君好毛巾放入嬰兒褲。」

他昨日（15日）曾致電民政總署「居安抗疫」熱線求助，惟職員僅稱會盡快安排。他對政府安排極度憤怒，曾稱今日或冒險外出買物資，「無理由要小朋友捱餓」。

記者昨日向民政總署查詢事件後，有非牟利機構突然主動向廖生提供協助，稱10小時內可派送有關物品。

六人家庭四人確診 嬰兒高燒 缺嬰兒藥物耀糧食

第五波疫情嚴峻，未有緩和迹象，每日仍有數萬宗確診個案。特首林鄭月娥早前曾估計在家檢疫或隔離人數估計高達30多萬，承認上門派遞服務或不能覆蓋所有檢疫者。特首稱政府派遞服務仍處「追趕」狀態，現時每日有接近60,000人成功獲派物品，但仍有需要家庭未獲支援。

廖生一家六口，包括三名小孩，居住於粉嶺居屋，周日（13日）進行快速抗原測試，3人不幸染疫，包括77歲的廖父、妻子及6歲兒子。其9個月大男嬰亦在昨日快測呈陽性。廖生周日晚已向快測平台申報，望可盡快獲派送物資。

廖生周日晚已向快測平台申報，望可盡快獲派送物資。（讀者提供）

男嬰尿片用盡 「祝君好」毛巾包裹頂替

廖生表示，嬰兒有發高燒、咳嗽、流鼻水及嘔吐，不敢胡亂在藥房買藥物給嬰兒，故家中一直沒備有合適嬰兒服食的藥物，只有退燒藥水及連花清瘟膠囊。除嬰兒藥物外，家中尿片及奶粉都嚴重短缺，奶粉只剩下一日份量，僅夠開4次奶，尿片更已經用盡，「現在只是用祝君好毛巾包住放入嬰兒褲。」

他周一（14日）下午收到社署職員來電，稱會獲派發物資，但當廖生向其表明急需嬰兒的物資後，該職員稱無相關物資可提供，又指因有不少司機染疫，至少要再等待4至5天。廖生當時聽到，生氣到立刻收線。

社署缺嬰兒物資 民政總署僅稱「盡快」派遞

他昨日（15日）再致電民政總署「居安抗疫」熱線求助，等候逾半小時終獲職員接聽。職員表示可提供奶粉及中碼尿片，但未有嬰兒藥物提供，亦沒回覆送達日期。職員只是多次稱「會入表，會盡快安排」。

民政總署職員曾建議向親友求助及到網購平台購買所需物品，惟廖生表示，親友同樣確診，網購平台亦只肯送貨送到大廈大堂，如他外出便已觸犯隔離令。

記者向民政總署查詢 有非牟利機構稱10小時可送物資

他直言對政府安排極度憤怒，批評政府一方面呼籲市民不要囤貨，但卻無法提供確診市民所需的物資，怒稱「你又叫人不要搶，信你每日買所需物資，怎知一染疫，根本就沒物資可以提供。」他直言現時十分無助，無可奈何下今日或會外出買物資，「無理由要小朋友捱餓，你要拉要鎖我都無辦法。」

記者昨午向民政總署查詢事件後，廖生在晚上便收到香港藥學服務基金學會來電，稱可以在10小時內提供所需物資，包括嬰兒藥物、奶粉及尿片等，現正待民政總署回覆。

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文章授權轉載自《香港01》