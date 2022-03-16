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親戚參加百日宴遇小區封控 9人被困27天連如廁都要排隊

香港01 / 林芷瑩
連同馬女士等9個人生活在同一屋簷下27天。圖擷自香港01
連同馬女士等9個人生活在同一屋簷下27天。圖擷自香港01

大陸疫情轉趨嚴重，呈現多點多地散發現象，除了深圳、吉林，內蒙古上月亦爆發疫情。居住於呼和浩特的馬女士，上月15日邀請親戚到家參與孩子百日宴，小區卻因疫情實施封閉管理，連同馬女士等9個人只能生活在同一屋簷下，直至3月14日小區解封，親戚才逐一離開。

2月15日，馬女士邀請6位親戚到家中參加孩子的百日宴，「姑姑、兩個姐姐、哥哥還有公公婆婆前後腳來的，可沒想到就吃了個晚飯的功夫小區就被封了」。馬女士憶述，大家平時難得一聚，本想藉寶寶百日宴聚會見面，卻在當日傍晚接到小區封控管理的通知。

馬女士稱，起初沒料到小區會封控27天，親戚們只能臨時向公司申請線上辦公。家中突然多了六口人，幸好她過年時從老家帶了米麵糧油和肉，家中還備有零食，而且日常煮飯所需的新鮮蔬菜都通過社區團購群購買，再由義工送到家門口，因此一日三餐基本不成問題。

不過，9人生活在同一屋簷下，難免會有不便之處。馬女士笑稱，家中只有一個洗手間，所以每天早上去廁所都要排隊，「後邊的人等得著急了，就敲敲廁所的門催一下」。為了安頓好各人，馬女士一家三口只能睡在同一個臥室，家翁家姑睡一個臥室，丈夫的姑姑、兩個姐姐和哥哥只能輪流在梳化上睡覺。

雖然多人同住難以避免各種不便，但也增添了生活樂趣。馬女士表示，大伯、大姑奶白天有時需要居家辦公，晚上的娛樂活動較為豐富，「年輕人聚在一起嘛，平時打牌都確人，現在可以一起打撲克、玩王者榮耀，大家也輪流幫忙帶娃，除了餵奶，娃基本都不在我手裏」。

3月14日一早，馬女士一家終於迎來解封的消息。馬女士表示，大伯、大姑奶因工作一早就離開了，家翁家姑暫時留在其家，她更笑言「沒想到來的時候穿著冬裝，回去的時候都可以穿半袖了」。

馬女士的大姑奶稱，隔離期的生活讓大家增進感情，本來一年只能聚一次，隔離一下子就把好幾年的聚會都聚完了，「以前天天見面，天天逗孩子，回家了，特別想孩子，過幾天打算再去一趟」。

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文章授權轉載自《香港01》

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