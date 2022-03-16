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上海防疫優等生面臨補考 居民無奈不滿渴望自由

中央社 / 上海16日電

曾經頗為疫情「精準防控」自豪的上海市，官方當下仍盡力避免全面封閉式管理，並聲稱不會「封城」。但有越來越多人對防疫措施表達無奈或不滿，並認為自己正一步步陷入不自由。

COVID-19疫情爆發兩年多以來，從本土病例數來說，上海這次面臨的是最嚴重的情況，從1日至16日已經累積了近1000例陽性病例，以至於網路上有人調侃：「喊了一年的武漢加油！北京加油！黑龍江加油！廣州加油！...搞了半天，自己是參加總決賽的」。

無論上海參加的是不是「總決賽」，它既須遵從中國整體「動態清零」防疫要求，又還是想展現較為進步的社會治理能力，所作所為就是兩者間的拉鋸。

Omicron變種病毒傳播下，當深圳、東莞兩個超過1000萬人以上的大城都採取全市所有小區（類似台灣的社區）封閉式管理、市內公車和地鐵都停駛，有約2500萬常住人口的上海，防疫措施仍避免「一刀切」。

上海實施的是：一旦有確診病例，同小區居民要被隔離14天；若有確診病例的密切接觸者，同社區居民要被隔離48小時。

對上海居民來說，身邊有人因為住家被封控、或是收到防疫提醒簡訊而必須取消約會或在家上班，已是家常便飯。

有上海人在微信朋友圈發出感言，表示「並非突然之間、而是一步步地，你目睹自己陷入了不自由」。

一名受訪的上海居民告訴中央社記者自己被封控的經歷，以及所看到的缺失。

他說，居住大樓說封就封，沒有政府的正式通知和公告，所有的相關通知、包括要求人在外頭的居民返家隔離，都是由居委會出面。但「居委會」在中國的定義裡是基層群眾自治組織而非政府機構，他質疑居委會是否有權力封控小區，並認為整個封控的過程「程序不正義」。

在得知被封時，他問了居委會何時解封、是否供應餐食等，答案都是「等通知」。

從中新網報導可以看到，松江區洞涇鎮向被封控的社區提供免費生活物資。但這名居民所在的金山區金山衛鎮，卻沒有這項服務，一切得自行網購解決。而現在網購配送人力又很吃緊。同樣在上海，防疫服務卻有差別，這讓他難以理解。

中國傳染病專家繆曉輝教授也在微信朋友圈發文：「一個大型小區，有幾十棟樓宇，幾百套住房，上千居民，出現一個感染者，就封閉整個小區和所有居民，這是誰的『發明』？這是什麼科學防範？這是什麼『精準』？歷史，會給那些決策者一個判jue（決）。」

在社群平台微博上，也有對上海政府表達支持的，像是：「現在甩鍋、一刀切是最容易的，上海政府有此擔當難能可貴」、「封城就是最簡單的為了烏紗」、「就算上海疫情進一步爆發，還是相信上海能做好。比起動不動按下暫停鍵的城市，我寧願在這裡」等。

上海的「精準防控」，放在全中國來說屬於上乘。但在更多見多識廣、對生活自由要求更高的市民眼中，仍有不足。更重要的是，在「社會面清零」的目標下，上海的防疫措施必須有效。否則，上海這個「模範生」，反而會讓周邊省市居民認為是「麻煩製造者」。

目前，除了有部分行政區禁止餐飲內用，上海市區內仍有民眾外出逛街，或是在咖啡館及餐廳內用。許多上海人努力在不確定性中仍保持正常生活。但在深圳14日宣布全市封閉式管理並停止市內交通後，也有一些市民擔心，表示希望上海不會走上那一步。

新冠肺炎

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