北京派遣3百名醫護人員抵香港 支援防疫
應港府求援，由北京中央方面派遣的300名醫護人員今天抵達香港，將協助防疫救護。
香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情嚴峻，港府求助北京中央支援。而北京方面支援的重點之一是派遣醫護人員來港工作，以彌補港方的不足。
300名醫護人員下午經深圳蓮塘口岸入境，香港特區行政長官林鄭月娥、醫院管理局主席范鴻齡等人到場迎接。
林鄭月娥向醫護團隊表示，當前香港疫情嚴峻，重中之重是減輕重症、減少死亡及減少感染。在北京中央政府的支持下，加上醫護團隊來港協助，有信心一定可以戰勝疫情。
14日，中國大陸首批援港醫護人員共75人率先抵港，他們被安排在香港機場附近的亞洲國際博覽館社區治療設施工作。
這批醫護人員有醫生和護生，將協助病患救護，並以香港醫管局名譽僱員身分在港工作。
至於今天抵港的第2批大陸醫護人員，相信將會被安排在俗稱「方艙醫院」的臨時治療設施工作，協助拯救症狀輕微的確診者。
目前北京方面已協助香港設立了4個方艙醫院，可提供1萬4000張以上病床。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言