中國疫情以來首度鬆綁防疫規定 放寬出院標準

中國疫情狂燒，中國國家衛健委修訂診療方案，輕型病例不需入院而集中隔離，並放寬出院標準。有陸媒直指這是中國疫情來首度調整防疫政策。北京醫療專家表示，新方案可減輕醫療機構壓力。

中國國家衛生健康委醫政醫管局15日發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」，對COVID-19防疫措施作出這一重大調整。

新方案指出，Omicron變種病毒確診者主是要無症狀或症狀輕微，大多不需過多治療，全部收治到定點醫院會占用大量醫療資源，因此修改為輕型病例集中隔離管理而不需收入醫院，相關隔離場所不能同時隔離入境人員及密切接觸者等。隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，病情加重應轉至定點醫院治療。

普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例，則仍在定點醫院集中治療；其中重型、危重型病例應盡早收入深切治療部治療，有高危因素且有重症傾向的患者也宜收入深切治療部治療。

新方案並調整解除隔離管理、出院標準及解除隔離管理、出院後的安排。中國國內有關研究顯示，核酸Ct值大過35，樣本未能分離出病毒，密切接觸者未發現被感染。

因此，新方案解除隔離管理及出院標準中的「連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）」，修改為「連續2次核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均大過35（採樣時間至少間隔24小時），或連續2次病毒核酸檢測陰性（界限值低於35，採樣時間至少間隔24小時）」。

「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」，縮短出院後的隔離時間。

新方案又進一步規範抗病毒治療，將國家藥監局批准的2種抗病毒藥物納入診療方案，包括利托那韋片（Paxlovid）和國產單克隆抗體（安巴韋單抗/羅米司韋單抗注射液）。

澎湃新聞引述北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾的意見指出，Omicron的輕型病例比例很高，如果繼續把所有輕型收到醫院，醫院床位緊張，醫務人員的工作壓力會非常大，新方案可以減輕醫療壓力。

李侗曾又指出，之前病例Ct值40以內都判定為陽性不能出院，新修訂放寬病例出院標準。

他認為新方案可為醫療機構減壓，也將患者住院、隔離等環節的醫療成本降低了。

李侗曾又指出，新方案實施後要提高對隔離點的管理要求，原來的隔離酒店主要是隔離密接和非密接，實際感染者可能不多，以後會有專門管理感染者的隔離點，比如酒店、方艙醫院、徵用的宿舍及公寓等等。

因此前已有多起隔離酒店存在管理漏洞引發本土疫情的事件，今後要加強對工作人員防護以及輕症感染者的病情監察。

第一財經報導指出，中國一直奉行嚴格病例管理及密切接觸者追蹤，今次是中國2年來首次調整防疫政策。

中國國家衛健委醫政醫管局長焦雅輝在15日的國務院聯防聯控機制發布會上表示，截至15日上午，吉林省有8201例在醫院，其中吉林市危重型只有2例、重型只有2例，長春市重型只有2例，普通型占約4%。新方案下95%以上患者不需入院。

報導引述另一名專家指出，新方案不僅可以緩解醫療資源緊繃的情況，也減少管控時間和資源，進一步緩解城市防控壓力。

不過，報導引述中科院深理工大學講席教授、流行病學與生物信息系主任唐金陵表示，追蹤和隔離感染者是中國2年來實現動態清零的關鍵措施，當隔離需求大於隔離能力時，疫情失控的「扳機」就摳動了。