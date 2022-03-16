吉林疫情升溫 全面封鎖、大廠全關

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】中國疫情再度出現高峰，吉林省15日出現至少3000例確診，在全中國單日超過5000人確診下，中國官方再度啟動大規模封城，包括豐田、福斯與富士康等國際大廠都受到影響，讓國際擔心出現供應鏈斷鏈的狀況。外媒甚至認為中國已回到疫情爆發初期，若再不解封，國內經濟恐吃不消。

吉林深圳全面戒備

根據《英國廣播公司》報導，中國15日新增超過5000例確診，其中超過3000例集中在吉林省，另外多數則是在深圳，因此中國政府隨即宣布擴大封鎖，吉林省民眾不能離開住家，若要離開吉林省則要經過警方同意。深圳則在14日宣布要封城5天，所有大眾運輸服務通通停擺。

《新華社》提到，吉林各部門都全力投入防疫工作，長春市消防救援支隊成立疫情防控突擊隊，累積清消面積達70.7萬平方公尺，搬運物資54噸。吉林市消防救援支隊則派出300多名消防員、40多台消防車，在吉林9個小區與5個防疫物資所展開登記、量體溫、物資配送等工作。

這是中國近來最大一次的封鎖，也讓豐田、福斯與富士康等國際大廠都受到影響，富士康14日已宣布停工，要等待當地政府的指示才能復工；在長春設廠的豐田也沒有宣布復工的時間表，福斯則表示自己與奧迪的生產都會因此受影響，但有機會在17日復工；這些都引發國際擔心供應鏈出問題。

防疫是否還要清零

《英廣》分析，深圳並非中國主要的生產基地，但若影響擴及上海與周圍地區，筆電、伺服器與智慧裝置的生產恐會受到影響。英廣記者布蘭特也坦言，這次封鎖讓中國感覺回到兩年前疫情剛爆發的狀況，在變種病毒Omicron更難防控下，中國必須要思考現在嚴格的清零政策是否有延續的必要。

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏近日則表示，這次疫情恐怕是中國近兩年抗疫以來最嚴峻的挑戰，吉林與深圳的疫情看起來還在指數上升的前期，因此中國還是要設法維持清零，但他也鬆口說，這並非代表永遠都會以封城、大規模篩檢作為抗疫的手段。

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