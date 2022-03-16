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中國本土病例增1860例 吉林省通報確診者仍破千

中央社 / 台北16日電

中國新一波COVID-19疫情仍持續蔓延，根據中國衛健委發布，15日新增本土確診病例1860例，其中吉林省占1456例。吉林的病例數目雖較前一天降低，但仍居高不下。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1952例。其中境外輸入病例92例，本土病例1860例。

吉林省的疫情仍然嚴峻，15日新增本土確診病例1456例，其中長春市1044例、吉林市393例、四平市11例、延邊朝鮮族自治州7例、白城市1例。過去1週，累計確診人數已突破7000人，數字還在持續上升。

根據蘭州大學「新冠肺炎疫情全球預測系統」近日發布的預測，在目前中國採取的管控措施下，中國本輪本土疫情預計將於4月初得到控制，預計累計感染人數約3.5萬人。

據衛健委通報，截至15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬3780例，其中重症病例11例，累計治癒出院病例10萬4040例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例12萬2456例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者188萬3384人，尚在醫學觀察的密切接觸者21萬4982人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有26萬6887例，其中2萬9223例已出院，死亡4568例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。

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