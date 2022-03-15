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香港新增2.7萬例 5染疫者在家中離世

中央社 / 台北15日電

香港今天新增COVID-19陽性病例2萬7765例，其中核酸確診1萬1956例，其餘1萬5809例是快篩陽性的呈報病例。另外，過去24小時又有289人染疫死亡，其中5人是在家中還沒送醫就離世。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會表示，如果只參考核酸檢測確診病例數字，可能會有錯覺以為本港確診病例正下跌，但若連同快速抗原測試呈陽性病例，過去1週每天確診數字維持在約3萬例水平，而快速抗原測試呈陽性病例也有上升趨勢。

根據官方數據，快速抗原測試呈陽性的呈報病例方面，11日有10493例、12日有11858例、13日有19095例、14日有14868例。

另外，香港過去24小時又有289人染疫死亡，包括昨天離世的228人、因數據滯後而延後通報的56人，以及法醫科呈報的5人。

由法醫科呈報的5名死者全是男性，年齡介於57歲至81歲，死亡日期介於2月27日至3月1日，其中4人有長期病患，他們都是未送醫院前即離世。

香港第5波疫情迄今累計4355人死亡，死亡率上升至0.58%。

為減少死亡病例，香港開始向確診病人處方抗病毒藥物。

港府專家顧問許樹昌今天表示，醫院管理局購入的默沙東藥廠及輝瑞藥廠兩種抗病毒藥物，會優先提供給70歲以上長者、長期病患，以及未完成接種疫苗的確診者使用。醫管局會透過指定診所及老人科外展隊在安老院處方藥物，但暫時不會派發給居家隔離的市民。

許樹昌又指，確診首5天處方這兩種抗病毒藥，分別能減低近9成的入院及3成的死亡風險。

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