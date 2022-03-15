中國本波染疫突破1.5萬例 波及28個省區

中國COVID-19本土疫情急速惡化，全國自3月1日至14日已有1.5萬人染疫，且疫情範圍不斷擴大，已波及28個省級行政區。但官方今天仍聲稱，疫情整體仍處於可控狀態。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制15日下午舉行記者會，中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍通報，3月1日至14日，中國本土疫情累計報告感染者已經超過1萬5000例，波及28個省級行政區。這也代表中國僅剩3個省區維持「清零」。

他指出，近期吉林、山東、上海、廣東、河北等地疫情還在發展中，其中部分地區的疫情上升速度較快，社會面傳播擴散和外溢風險比較高，各地方正加快風險人員篩查、轉運、隔離等工作。

雷正龍表示，總體來說，當前本土聚集性疫情呈現出「點多、面廣、頻發」的特點，疫情防控形勢嚴峻複雜，疫情防控難度加大。目前各疫情發生地應對處置工作正有序、有力推進，「疫情整體仍處於可控狀態」。

他說，國務院聯防聯控機制綜合組已經向吉林、廣東、山東、河北、雲南、黑龍江等地派出工作組，指導相關地區更加堅決果斷、科學精準落實防控措施，提高現場指揮效率，加快開展核酸篩查，摸清疫情本底穩住大局；推進流調隔離轉運，將風險人員排查管控，應管盡管，儘快控制住局部的聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

中國官方定調，這一波疫情主要是由Omicron變種病毒亞型BA.2所引起。

雷正龍說，Omicron變種病毒比其他病毒的傳播力明顯增強。近2個月亞型BA.2所占的比例也明顯增加，傳播力也是進一步增強的，且發現感染者臨床表現以無症狀和輕型為主，「導致疫情隱匿性傳播，發現比較晚，造成近期的本土疫情頻繁發生，給溯源和防控增加了難度」。

他並宣稱，專家分析研判認為，中國現行的「動態清零」總方針和一系列的防控措施，在應對Omicron疫情是「行之有效」的。

雷正龍說，下一步，國家衛健委將會同有關部門圍繞「控頻次、降規模、防重症」的目標，指導各地進一步強化常態化防控措施的落實：一是守好守牢外防輸入關口；二是堅持「四早」原則，落實重點人群、重點場所、重點區域的防控措施；三是有序推進疫苗接種工作。

據通報，截至3月14日，中國大陸累計報告COVID-19疫苗接種31億9827.2萬劑，疫苗接種總人數達到12億7253.7萬，已完整接種12億3917.1萬人。