中國吉林疫情重災區 官方：加大快篩試劑採購

吉林省已躍為中國COVID-19本土疫情最嚴重地區，在院病例突破8000人，主要集中在吉林市和長春市，無症狀和輕症患者占比達95%。官方表示，為確保抗疫工作所需，將加大快篩試劑採購。

據官方通報，中國大陸昨天新增本土確診3507例，吉林省就占3076例。

據央視新聞報導，吉林省病例主要集中在吉林市、長春市兩地，截至今天上午，在院病例計8201例，其中無症狀和輕症患者占比達95%。

吉林市15日下午召開記者會，通報疫情防控工作最新情況。吉林市衛健委黨組書記羅兵表示，截至3月14日，黑龍江省、河南省、江西省、內蒙古自治區、遼寧省皆派出了醫療隊支援吉林市，主要負責醫療救治、核酸檢測、隔離轉運等工作。

上午消息指出，吉林省恐須面對物資短缺問題，就目前全省醫療物資、生活物資等調度情形來看，醫療防疫物資只能滿足2至3天的需求，官方正在全力爭取各方支援，肉蛋奶、大米、蔬菜水果等生活必需品尚能滿足市場需求，各品種價格波動幅度不大，幅度在6%以內。

報導引述長春市發改委新聞發言人、副主任曲官東指出，長春市正進一步加大貨源組織，依據疫情動態變化，在現有基礎上進一步加大儲備物資力度，特別是要加大快篩試劑採購。截至目前，長春市已經發出265萬人份，其他貨源正在陸續組織中。