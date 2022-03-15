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港大醫學院估計：香港第五波疫情已有358萬人染疫　

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
圖為香港街頭15日景象。美聯社
圖為香港街頭15日景象。美聯社

港大醫學院表示，與之前預測一致，香港第五波疫情應該已於本月4日已達頂峰。截至昨日，估計香港已經有358萬人受到感染。在公共衛生及社交距離措施不變的前提下，如果香港民眾的社交接觸水平維持在目前的低水平，感染人數及相應的確診人數，預計會在本月底會有更明顯的下降。

據香港電台報導，港大醫學院根據模型推算，香港感染人數在4月底及5月中旬會分別下降至1,000及100以下，屆時估計第五波疫情感染人數達到448萬，而死亡人數則高達5,102人。

不過，港大醫學院指出，在剛剛過去的周末，「八達通」（香港公共交通卡）使用量數字顯示，香港民眾的出行水平開始回升，如果民眾開始恢復較為頻繁的社交接觸，新冠病毒傳播將會加快，感染人數增加，而使相關估算低於最後的實際感染及死亡人數。

另外，香港民政事務總署表示，已全面接手社會福利署居家支援物資派遞服務，為居家抗疫人士上門發送基本日常用品和食物，目前服務已全面涵蓋全港十八區。

香港民政事務局正動員義工組織、地區團體及商業派遞物資，並抽調更多人員，局方呼籲「居家抗疫人士」及其家人應盡量透過親友安排，或透過網路或電話訂購日常用品和食物，讓上門派遞服務為真正有需要人士更好地提供支援。

新冠肺炎

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