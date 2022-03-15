影／醫護爆全武行吵很兇疑爭防疫裝備 護理師：現在心跳120

大陸本土新冠肺炎疫情反彈，上海是重災區之一。網路流傳幾個片段，指上海市第六人民醫院急診部醫務人員疑因保護裝備問題發生肢體衝突，醫院周日（3月13日）發聲明確認事件，並表示深感愧疚，但只說正調查事件，未有交代詳情。

國家衛健委通報，3月13日大陸新增本土確診病例1337宗，另有788宗本土無症狀感染，合共2125宗，當中上海是重災區之一，有169宗。而微博流傳片段，顯示上海市第六人民醫院急診部醫務人員發生肢體衝突，引起網民關注。

綜合媒體報道，疑有護理師因保護裝備不足拒絕進入病房，並引發醫護人員肢體衝突，而片段中有護理師指身心已近崩潰，問「做到最基本的保護我們，行不行？」、「不是傳染病？你們把口罩和防護服拿下來呀」，又說她們睡覺只能睡在紙板床上，「現在心跳最低120，靠安眠藥才能入睡」。

事件引來微博網民熱議，大部份都留言感謝護理人員付出，「都看哭了，感覺到了她們的無助」、「我也是護理師，想哭，真的，我們也怕」、「護理人員很辛苦」，不過也有人批評醫院管理能力差。

上海市第六人民醫院3月13日發聲明證實事件，指「對此深感愧疚」，正調查事件，但未有透露詳情。

聲明又說，有關部門已向社會披露了上海市第六人民醫院在對住院病人進行風險排查時，發現一外省來滬住院病人核酸檢測陽性，在隨後的排查中又陸續發現陽性感染者情況，經疾控部門覆核確認的陽性感染者已經公布，「我院將在上級指導下做好醫務人員、患者及家屬的防疫和生活物資保障，確保防疫工作平穩有序」。

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文章授權轉載自《香港01》