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中國本土病例暴增逾5000例 吉林是重災區

中央社 / 台北15日電
吉林省疫情涉及範圍擴大，部分城市停工停課，圖為工作人員在吉林高速公路口執勤。 中新社
吉林省疫情涉及範圍擴大，部分城市停工停課，圖為工作人員在吉林高速公路口執勤。 中新社

中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期急升，官方今天通報，新增本土確診3507例，其中已「封省」的吉林省占了逾3000例；另有1647例本土無症狀感染，也以吉林省的991例最多。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，14日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3602例，包括境外移入95例、本土3507例。

本土確診以吉林省的3076例最多（吉林市2601例、長春市460例、延邊朝鮮族自治州10例、四平市5例），其次為山東106例、陜西53例、天津51例、廣東48例（深圳市39例、東莞市9例）、福建33例、浙江31例、遼寧24例、江蘇20例、河北13例、重慶10例，另包括上海、北京等多個省市也有零星病例。

當天並報告新增1768例無症狀感染者，其中境外移入121例、本土1647例。本土無症狀感染以吉林省的991例最多（其中吉林市979例），河北也有185例、上海130例。

面對嚴峻疫情，重災區吉林省昨天宣布「封省」，禁止該省人員跨省、跨市州流動；當地民眾若有特殊情況需要離開省及所在市州，需到派出所登記。

另外，在深圳日前實施全市封閉管理後，廣東東莞市昨天也跟進為期一週的封閉管理。

截至14日24時，中國大陸現有確診1萬1984例，累計治癒出院10萬3884例，累計死亡4636例，累計報告確診病例12萬504例。

新冠肺炎

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