中國疫情蔓延27省市 吉林「封省」

（德國之聲中文網）根據中國國家衛健委周一（3月14日）的通報，過去24小時，全國報告本土感染病例2125例， 包括無症狀感染788例。與一周前相比，單日新增本土確診數增加至3倍多。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍14日表示，3月以來，本土疫情累計報告感染者已超過10000例，波及全國27個省份，呈現出點多、面廣、頻率大的特點。

吉林封省 各地醫療隊馳援

疫情發展最猛的是吉林省。據財新網報道，自2月28日發現首例確診者起，該省累計發現8000多名陽性感染者。3月12日、13日，吉林省新冠感染者連續兩日新增破千，新增感染者多數集中於吉林市和長春市，兩地已進行多輪全員核酸檢測。

面臨疫情快速擴大，吉林宣布"封省"。3月14日，吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組發出通告，要求即日起，禁止本省人員跨省、跨地區流動。如有特殊情況需要外出，到當地派出所登記，返回後按疫情防控有關規定隔離管控。

據德廣聯報道，受封城的影響，大眾汽車在長春的3處工廠本周至少停產3天。

吉林省衛健委副主任張豔周日表示，面對疫情快速上升的形勢，個別地區醫療資源擴容能力不足，導致短時間內集中收治受限。當地政府正在緊急增設定點醫療機構、擴充床位。吉林市緊急新建改建方艙醫院3個，共設有床位10000張。內蒙古、黑龍江、江西、湖南等省份的醫療隊本周已馳援吉林。

“動態清零”仍有效

上周末開始，深圳、東莞及上海等城市開始實施封閉措施。深圳市本周將開展三輪全員核酸檢測，全市公共交通、地鐵停運，社區實行封閉式管理，市民足不出戶。 所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。與深圳毗鄰的東莞，也基本采取了同樣的措施。

上海也實施局部"封城"措施，有感染者或者新冠密切接觸者的學校、小區、醫院等實施封閉管理。全部客運站自3月14日起將暫停營運，全市中小學全部調整為線上教學。有報道稱，在深圳和上海一些超市出現了居民搶購食品的現象。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，目前疫情防控總策略仍是外防輸入、內防反彈，"動態清零總方針應對奧密克戎變異株疫情是完全有效的，但奧密克戎變異株傳播更快、隱匿性強的特點要求防控措施更早、更快、更嚴"。

（綜合報道）

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