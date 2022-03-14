快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

東莞防疫停運不停工 市民抱怨不便

中央社 / 上海14日電

廣東東莞進入7天封閉管理模式。有台籍居民表示，一樣要上班、公司也持續生產，且各區管理鬆緊不一，感覺不像「封城」。但也因為交通停運卻照樣上班，引起東莞網友抱怨。

港資聯宇科技有限公司的副總經理林柏偉來自台灣，已在東莞居住10幾年。他告訴中央社記者，目前在東莞的工廠並沒有停產，但一些原物料供應會受到全球疫情影響。

林伯偉以所屬的電子公司為例指出，因應東莞當局的疫情管控不得不展開調度。但其實香港和深圳疫情對於公司生產原物料的取得衝擊更大。

東莞台商子弟學校的工作人員則說，目前全市改成線上教學，對東莞師生來說都不是第一次經歷。而工作人員依然需要到校上班，除了全民核酸檢測、餐廳不准內用、外送人員只能送到園區及社區門口之外，生活基本如常。

東莞許多行業並沒有實施居家上班。社群平台微博上，有當地居民抱怨「停運不停工」，指官方凌晨發通知，從標題根本看不出來公車和地鐵停運，有些人改成開車上班，但路邊公車站還有很多老人、小孩及打工者在等車，根本就不知情。

另有不具名的受訪者認為，東莞之所以突如其來發布7天的全市「圍合管理」、「封閉式管理」，原因是新官上任刻意展現大動作。

南方日報13日報導，東莞市大朗鎮1日發生聚集性疫情，暴露出東莞市在疫情防控工作存在的漏洞，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責等問題，廣東公安廳副廳長黃守應、東莞常務副市長王長青等6人被免職。

東莞市疫情防控指揮辦今天公告，為有效阻斷疫情傳播，將在全市開展多輪核酸檢測。除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，東莞市公車、地鐵暫時停運。全市人員非必要不離境，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離境。停止實體教學活動，高校（大學院校）實行封閉式管理。所有景區景點、體育場館暫停開放。暫停餐廳內用及聚集性活動。

新冠肺炎

延伸閱讀

深圳封城受災戶 驚爆這檔ETN明天成最後交易日

深圳成為中國首個封城一線城市 對產業形成考驗

疫情封控 東莞台商：塑膠、玩具、五金出口影響巨大

深圳「封城」前 民眾忙搶菜、趕回公司搬電腦

相關新聞

準備「與病毒共存」？中國大陸兩年來首度放寬防疫規定

中國大陸也準備「與病毒共存」？正值新一波本土新冠肺炎疫情爆發之際，中國大陸國家衛健15日深夜卻發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案...

陸本土增5000例 上海陷保衛戰

大陸本土疫情狂燒，昨公布新增本土病例超過五千例，三月以來累計逾一萬五千例，席捲廿八省分。經濟外貿大城上海堅持不封城，卻苦...

疫情嚴峻 21日起上海入境國際航班分流至成都等12地

據央視新聞報導，大陸民航局15日宣布，為緩解上海市疫情防控壓力，經大陸國務院聯防聯控機制研究決定，自3月21日至5月1日...

陸疫情急升 吉林封省、東莞封城

大陸新冠肺炎疫情加劇，疫情最嚴重的吉林省昨宣布「封省」，成為大陸Omicron疫情爆發後首個「封省」的省分。而繼首個一線...

疫情下的一國兩制？深圳封城的香港「一體化衝擊」

「說好的深港一家親，結果是防疫兩樣情？」中國疫情近期再度延燒，深圳14日開始突發進入為期7天的封閉式管理，要求民眾居家辦公、限制非必要的人流移動，同時公共交通也暫停營運，形同「封城」的緊急措施讓民眾措手不及，甚至湧現搶購糧食囤貨、還有人趕著把電腦從辦公地點搬回家上班的景象。同時因為緊鄰香港，做為中國官方刻意營造的「深港一體」經濟生活圈，開始有不少中國輿論將深圳的疫情禍首，怪到了沒有封城的香港頭上。這波疫情裡，關係緊密的深圳和香港如何互相影響？深圳的封閉會對香港造成什麼衝擊？

30萬港人居家隔離 3993死超武漢 8旬婆婆：確診無人理

香港疫情持續，新增確診個案與染疫死亡個案雙居高位，衛生當局稱疫情趨穩而未轉勢。特首林鄭月娥則爆出驚人數字，逾30萬染疫人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。