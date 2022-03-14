中國這波本土疫情突破1萬人染疫 波及27省區

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍今天表示，中國這波COVID-19本土疫情累計已感染1萬餘例，波及全國27個省區市，呈「點多、面廣、頻率大」特徵。其中吉林、廣東、上海疫情仍在發展中。

中國共有31個省級行政區（不含香港、澳門）。央視新聞報導，雷正龍指出，上述本土感染病例數字為3月1日至13日的報告。根據目前情況來看，上述3個省市的疫情除了還在發展，其中部分地區疫情「上升的速度還很快」；但內蒙古自治區的疫情則已處於收尾階段。

雷正龍說，據專家綜合研判，目前中國的疫情防控的「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針，總體上因應Omicron變種病毒是「完全有效的」。

但他強調，由於Omicron變種病毒「隱匿性強、傳播快」的特點，需要在因應疫情的過程中，採取「更早、更快、更嚴、更實」的措施。